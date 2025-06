Clubul din România care rămâne fără finanţator! "Decizia e definitivă" - Antena Sport

Ceahlăul va avea parte de un sezon extrem de dificil, în Liga 2, după ce va rămâne, în doar câteva luni, fără finanţator. Anton Măzărianu şi-a anunţat plecarea, susţinând că “decizia este definitivă”.

Moldovenii au ieşit din insolvenţă cu o lună şi jumătate în urmă, dar se vor lovi de alte probleme după plecarea lui Măzărianu, una care va veni după ce Ceahlăul nu a fost ajutat cu bani de către Primărie.

Ceahlăul rămâne fără finanţator

“Orice lucru frumos are un început și un sfârșit. Mie îmi pare rău că s-a ajuns aici. Am fost dezamăgiți de acest rezultat, că nu se poate realiza nicio asociere, că nu se poate face nicio finanțare la clubul de fotbal. Noi am făcut tot ce am putut, am ținut echipa cât am putut de mult, cu eforturi considerabile.

Îi mulțumesc primarului pentru că s-a implicat să găsească o soluție în acest sens. Chiar și-a dat interesul. S-a văzut implicarea. Păcat că unii subalterni interpretează așa după cum vor ei și în baza la ce s-a întâmplat pe vremuri la Piatra Neamț. Am hotărât. Eu mă retrag de la Ceahlăul Piatra Neamţ ca finanţator. Decizia este definitivă.

Am stabilit cu echipa şi cu câţiva membri care urmează să intre în staff-ul de conducere, în managementul clubului. Voi mai sprijini vreo două luni de zile astfel încât să se poată începe campionatul.