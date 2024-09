Steaua - Csikszereda 0-0! Echipa lui Daniel Oprița a oprit seria de 7 victorii la rând a ciucanilor - Antena Sport

Toate discuțiile noastre cu clubul au ajuns la partea financiară. Noi am zis că putem ajuta financiar. Ni s-a spus: ‘Atunci veniți cu bani!’. Pentru primul an, în jur de 3 milioane de euro. O sumă realizabilă, zicem noi. Avem deja 1.600 de membri dispuși să ofere câte 100 de euro pe an. Pentru peste doi ani, când va fi posibilă promovarea, ar fi deja 320.000 de euro strânși. Unii membri ne-au spus că pot dona și sume mai mari, plus redirecționarea impozitului pe profit de la firme.

Pe deasupra, avem parteneri dispuși să se implice. Câțiva oameni de afaceri din România, precum și un fond de investiții din străinătate. Noi ne dorim un parteneriat între mai mulți sponsori, cu un management adecvat, fără patron. Odată ce clubul va fi deschis spre colaborare, avem încredere că putem ajunge la 5.000 de membri în primul an”, au explicat cei de la AS47, conform sport.ro.