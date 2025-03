Carlo Ancelotti şi-a făcut planurile, înainte de returul Atletico Madrid - Real Madrid. Cum l-a numit pe Diego Simeone - Antena Sport

Carlo Ancelotti, la conferinţa de presă, înainte de Atletico Madrid - Real Madrid/ Profimedia Carlo Ancelotti a susţinut conferinţa de presă înaintea returului dintre Atletico Madrid şi Real Madrid, din optimile Champions League. Managerul italian a subliniat că diferenţa se va face la mici detalii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Real Madrid a câştigat la limită partida tur, cu Atletico Madrid, scor 2-1. Returul se va disputa pe Metropolitano, miercuri, de la ora 22:00. Carlo Ancelotti şi-a făcut planurile, înainte de returul Atletico Madrid – Real Madrid Carlo Ancelotti a fost întrebat despre Diego Simeone. Acesta a subliniat că argentinianul este un antrenor foarte bun şi a dezvăluit că are idei comune cu acesta, în ceea ce priveşte fotbalul. Italianul de pe banca „galacticilor” le-a transmis un mesaj şi jucătorilor săi şi a declarat că aceştia trebuie să rămână la fel de concentranţi, indiferent dacă sunt sau nu titulari. Ancelotti şi-a făcut planurile şi pentru eventuale lovituri de departajare şi a transmis că jucătorii săi s-au antrenat şi pentru acest lucru. „Este un meci care ne va permite să continuăm să visăm în această competiţie, aşa cum am făcut-o în anii precedenţi. Anul acesta e mai complicat, dar continuăm să avem aceeaşi încredere, să luptăm până la ultimul meci. Reclamă

Îmi amintesc toate meciurile cu Atletico. Uneori am câştigat, am făcut egal, am pierdut. Mâine va fi la fel şi se va decide totul la mici detalii.

Am mai mult de 11 jucători pentru acest meci. Cei care nu joacă şi intră mai târziu vor contribui şi ei. Este un meci în care o schimbare bine făcută poate face diferenţa.

(Despre Diego Simeone) Îl consider un antrenor grozav şi avem idei similare.

