Decizia surprinzătoare a antrenorului Spartei Praga înaintea meciului cu FCSB! De cine se teme: "E un fotbalist-cheie" - Antena Sport

Decizia surprinzătoare a antrenorului Spartei Praga înaintea meciului cu FCSB a fost să dispute partida din campionat. Lars Friis a mărturisit că putea să amâne meciul cu Dukla Praga, dar a ales ca fotbaliştii lui să îl joace. Sparta a câştigat cu 2-0.

Lars Friis se teme cel mai mult de Darius Olaru. Antrenorul celor de la Sparta Praga l-a numit „un fotbalist-cheie” pe Olaru.

„Și noi am avut oportunitatea, totodată, de a amâna meciul de campionat (n.r. cu Dukla, 2-0, pe teren propriu). Am avut posibilitatea și înțelegerea federației din Cehia. Dar am vrut să avem flux continuu al partidelor. Noi am dorit așa!

În afara rezultatelor, mă refer la cele ale FCSB în liga internă, noi știm că ele nu reflectă adevărul și echipa a fost cea mai bună în fiecare meci. Este cea mai bună echipă din România! Știm că a oferit mai mult decât a obținut în liga internă, în startul sezonului. Nu a fost norocoasă ca să bifeze oportunitățile ce s-au ivit.

Nu trebuie să ne luăm după rezultate, nu cred că noi avem un avantaj, suntem în aceeași situație la startul sezonului. Nu gândesc că avem un avantaj”, a declarat antrenorul Lars Friis, citat de gsp.ro.