Darius Olaru, mesaj războinic înaintea dublei FCSB - Sparta Praga: "Încercăm să-i lovim". Ce a spus despre accidentare - Antena Sport

Darius Olaru a avut un mesaj războinic înaintea dublei FCSB – Sparta Praga, din turul 3 preliminar Champions League. Campioana României a obţinut calificarea în minutul 90, graţie golului marcat de William Baeten, în meciul transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Căpitanul echipei lui Elias Charalambous, Darius Olaru, şi-a spart capul în prima repriză, după o ciocnire cu un adversar, dar a continuat partida cu un bandaj pe cap. În cele din urmă, el a fost schimbat în minutul 63 cu Baba Alhassan.

Darius Olaru, mesaj războinic înaintea dublei FCSB – Sparta Praga: „Încercăm să-i lovim”. Ce a spus despre accidentare

La finalul partidei, Darius Olaru a dezvăluit că va vedea zilele acestea dacă va putea juca în meciurile următoare, după lovitura primită la cap. De asemenea, el este extrem de încrezător în şansele roş-albaştrilor în dubla cu Sparta Praga:

„Ne bucurăm că am reuşit să ne calificăm şi că ne aşteaptă adversari dificili în continuare. Abia aşteptăm.

Da, m-am accidentat. Am ţinut să continui pentru că am vrut să îmi ajut echipa, atât am putut în această seară. Vom vedea pe viitor dacă mi-am spart capul destul de rău. Voi vedea dacă voi putea juca meciurile următoare. Nu am putut asculta ce indicaţii a dat (n.r. Charalambous la pauză) pentru că eram în cabinetul doctorului. Mă pansa.