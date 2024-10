„E o problemă!” Carlo Ancelotti, semnal de alarmă pentru vedetele de la Real Madrid, după eșecul cu Lille - Antena Sport

Carlo Ancelotti a tras un semnal de alarmă pentru vedetele sale de la Real Madrid, după eșecul surprinzător din meciul cu Lille, din Champions League. Managerul „galacticilor” a transmis că jucătorii săi au o problemă și ar trebui să dezvolte un joc mult mai rapid.

Carlo Ancelotti s-a declarat dezamăgit şi preocupat după eşecul şi evoluţia modestă a campioanei Europei. Lille a învins-o pe Real Madrid cu 1-0, grație unui gol marcat din penalty de Jonathan David.

Carlo Ancelotti, semnal de alarmă pentru vedetele de la Real Madrid, după eșecul cu Lille

„S-a întâmplat ceea ce, din fericire, nu ni s-a întâmplat de multe ori în ultima perioadă, şi anume că echipa rivală a jucat mai bine şi a meritat să câştige. Ne-a fost greu să intrăm în joc ca nivel de intensitate, de dueluri. Am fi putut egala cu ocaziile din final, dar nu ar fi fost meritat. Trebuie să învăţăm, aşa cum am făcut ultima dată când am pierdut. Ceea ce trebuie să îmbunătăţim este destul de clar. Trebuie să privim lucrurile cu o minte clară, nu să uităm totul, dar evident că trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Sentimentul de astăzi este că ne-a fost greu să creăm. Posesia mingii a fost destul de lentă, cu puţine idei. Avem atacanţi care trebuie să joace un joc mai vertical decât în mod normal. Dacă îţi este greu să manevrezi bine balonul şi ajungi lent la atacanţi, este o problemă”, a spus tehnicianul italian după meci.

Real Madrid a părut epuizată după derby-ul de campionat cu Atletico Madrid, dar Ancelotti nu crede că e o scuză.

”Nu a fost o noapte bună, nu ar trebui să căutăm scuze. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul şi nimic mai mult. Există o dinamică şi trebuie îmbunătăţită, iar acest joc este un pas înapoi, dar trebuie să continuăm să luptăm şi să ne îmbunătăţim jocul. Lille nu ne-a surprins, ei erau mai motivaţi decât noi. A jucat cu mai multă intensitate, succes şi claritate cu mingea. Sunt foarte sincer, critica pentru jocul de astăzi este corectă şi trebuie să o acceptăm. Nu am arătat o versiune bună în acest meci. Ultima înfrângere din derby-ul din ianuarie a fost un semnal fantastic pentru că de acolo am câştigat. Sper că acest lucru poate fi la fel”, a adăugat Ancelotti, citat de agerpres.ro.