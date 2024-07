Gigi Becali a anunţat cum poate da o lovitură de proporţii, cu FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat cum poate da o lovitură de proporţii, cu FCSB. Finanţatorul speră ca echipa campioană să ajungă în grupa principală a Ligii Campionilor. Omul de afaceri a calculat că ar urma să câştige 40-45 de milioane de euro.

„Eu nu vorbesc dacă trec de Maccabi. Eu vorbesc numai de grupele Ligii Campionilor. Nu mă interesează câți bani iau cu Maccabi. După aia, dacă vrea Domnul, vorbesc de Sparta Praga.

Gigi Becali a anunţat cum poate da o lovitură de proporţii, cu FCSB

După aia vorbesc de play-off și gata. Eu nu vorbesc de câți bani iau cu Maccabi. Eu vorbesc de final, aia țintesc, finalul… Liga Campionilor grupe!

Sunt 15-20 de milioane calificarea, plus bilete, plus market-pool, plus 3 milioane o victorie… Deci ajungi la 45-50 de milioane”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Anunţ uriaş înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv

Florin Vulturar a făcut un anunţ uriaş înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv pentru Gigi Becali şi fanii campioanei. Agentul FIFA a dezvăluit că cei de la Maccabi Tel Aviv au mari probleme.