Gigi Becali a desfiinţat un jucător după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Nu e de nivelul ăsta! Vai de capul lui" - Antena Sport

Gigi Becali a desfiinţat un jucător după FCSB – Sparta Praga 2-3. Patronul de la FCSB a lansat un atac violent la adresa lui Marius Ştefănescu.

Patronul de la FCSB a spus că Marius Ştefănescu a greşit toate mingile şi că a fost emotiv.

„Ştefănescu nu e de nivelul ăsta. El e de campionatul românesc, nu de Europa. Nu are forţă pentru meciul ăsta. Asta este. Mai învaţă omul. Bă, dacă ai o idee, nu te mai lua după unul sau altul. M-a convins cine m-a convins că nu putem să jucăm cu Popa şi Miculescu că nu mai avem schimbări. S-a văzut jocul, trebuie să ai atacant. Popa nu e Maradona, dar câştigă duelurile. David Miculescu nu prea câştigă duelurile. Ştefănescu a greşit toate mingiile. Vai de capul lui. Am avut doi jucători care nu contau în benzi. Am jucat cu doi jucători în minus. Băluţă şi Ştefănescu nu contau. Băluţă nu conta, dar ăsta măcar de nu era pe teren. Venea mingea la el, o pierdea. Fără Ştefănescu. Măcar Băluţă nu a atins-o. Contează la fotbal şi cea mai mică şmecherie contează.”, a atacat Gigi Becali la digisport.ro după FCSB – Sparta Praga 2-3.

FCSB a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal de echipa cehă Sparta Praga, care s-a impus cu scorul de 3-2 (3-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în manşa secundă din turul al treilea preliminar.

După 1-1 în deplasare, campioana României plătit preţul pentru o primă repriză catastrofală, în care a primit trei goluri, marcate de Veljko Birmancevic (13, 28 – penalty) şi Lukas Haraslin (37). FCSB a jucat mai bine în partea secundă, a marcat de două ori, prin Darius Olaru (60) şi Malcom Edjouma (85), dar nu a reuşit mai mult.