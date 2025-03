Jucătorii lui PSG, dărâmaţi în vestiar după eşecul cu Liverpool. Anunţul lui Luis Enrique: "A fost meciul sezonului" - Antena Sport

PSG a pierdut meciul cu Liverpool, 0-1, în turul optimilor Ligii Campionilor, după ce echipa lui Luis Enrique a dominat copios liderul din Premier League la toate capitolele. „A fost cel mai bun meci al nostru”, susţine fostul selecţioner al Spaniei.

27-2 a fost raportul şuturilor la poartă şi 10-1 la cel pe poartă în favoarea campioanei din Hexagon, care a avut o posesie de 71%. Chiar şi aşa, cormoranii au dat lovitură pe final, după golul lui Elliott şi sunt acum favoriţi la calificarea în sferturi. La final, jucătorii lui PSG au fost derâmaţi în vestiar.

Jucătorii lui PSG, dărâmaţi în vestiar după eşecul cu Liverpool

„Azi am jucat cel mai bun meci al nostru din acest sezon, atât defensiv, cât şi ofensiv. Jucătorii au alergat mult. În vestiar, toţi jucătorii erau dezamăgiţi, dar le-am spus să ţină capul sus.

Cred că analiza meciului e simplă. Am fost superiori lui Liverpool ca joc şi ca număr de ocazii avute. În faţa celei mai bune echipe din Europa, am făcut un meci complet, am ştiut cum să ne apărăm şi câte riscuri să ne asumăm. Meritam alt rezultat. Pur şi simplu Alisson a avut 5 intervenţii excepţionale. Faptul că cel mai bun jucător al lui Liverpool a fost portarul spune totul.

Sunt sigur că ne putem califica. Va fi o atmosferă ostilă pe Anfield, dar noi nu avem nimic de pierdut. Ştim că va fi greu, dar faptul că nu avem nimic de pierdut ne face să fim periculoşi. Ne vom uita fix în ochii lor. Sunt mândru de jucătorii mei. Sunt sigur că Liverpool s-a aflat pentru prima oară în situaţia de a nu avea nicio ocazie după o repriză”, a spus Luis Enrique, la finalul meciului cu Liverpool.