Promisiunea lui Mihai Popescu înaintea returului din Andorra! Obiectivul clar al FCSB: "Ne dorim lucrul ăsta" - Antena Sport

FCSB a câştigat prima manşă din turul 1 preliminar din Champions League, contra celor de la Inter Club d’Escaldes, scor 3-1, dar jocul nu a fost cel dorit. Campioana a suferit în meciul de pe Ghencea, contra celor din Andorra. Oaspeţii au avut un penalty ratat, dar au şi marcat un gol anulat în cele din urmă pentru ofsaid. Băieţii lui Elias Charalambous nu mai vor să repete evoluţia din prima manşă.

Inter Club d’Escaldes-FCSB e marţi, de la ora 21.30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Înaintea disputei, Mihai Popescu a vorbit despre obiectivul echipei lui Elias Charalambous din acest sezon.

Mihai Popescu, obiectiv uriaş anunţat înaintea disputei din Andorra

Patronul Gigi Becali a anunţat că vrea ca FCSB să se califice în grupa de Champions League în acest sezon. Campioana are de trecut însă 4 tururi pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Mihai Popescu e convins că FCSB poate da lovitura în acest sezon european. Susţine însă că echipa are nevoie de răbdare pentru a-şi intra în formă. “Ne dorim lucrul ăsta, e obiectivul nostru. O s-o luăm etapă cu etapă. Adversarii vor creşte ca valoare, e şi normal, dar dacă noi vom fi ca anul trecut ne vom îndeplini obiectivele şi vom lupta pentru acest lucru”, a spus Mihai Popescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Mihai Popescu a admirat şi arena din Andorra. Partida dintre Inter Club d’Escaldes şi FCSB are loc pe o arenă care este amplasată la 1000 de metri altitudine. Fundaşul central nu crede că echipa sa va avea probleme din această cauză. “E o privelişte frumoasă, dar nu am venit pentru asta aici. Am venit pentru victorie şi pentru a ne califica mai departe”, a mai spus fundaşul central al celor de la FCSB.

Mihai Popescu recunoaşte problemele celor de la FCSB din primul meci cu Inter Club d’Escaldes

FCSB s-a impus cu scorul de 3-1 în meciul tur, dar a avut de dificultăţi în disputa cu echipa din Andorra. Oaspeţii de pe Ghencea au avut un penalty ratat, la scorul de 3-0, dar şi un gol anulat la scorul de 3-1. “A fost o deplasare lungă, dar am avut timp să ne odihnim şi la ora jocului vom fi pregătiţi. Suntem la începutul sezonului, e normal să fie şi lucruri mai puţin bune. Încercăm să le reglăm din mers, încercăm să nu le mai facem şi vom începe de mâine. Nu e vorba de relaxare, i-am simţit în tur nu sunt atât de jos pe cât îi credeam. Au pasat, au jucat am fost aproape egali la posesie. Diferenţa s-a făcut la experienţă zic eu, dar vom repeta lucrurile bune din meciul trecut şi vom merge la victorie”, a spus Mihai Popescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.