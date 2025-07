Remarca făcută de Elias Charalambous înainte de Inter d'Escaldes - FCSB: "Nu trebuie să uităm asta" - Antena Sport

Antrenorul cipriot a vorbit în faţa jurnaliştilor în primă fază despre Inter d’Escaldes, formaţie pe care a lăudat-o la pachet cu întreg fotbalul din Andorra. Ulterior, Charalambous a ţinut să facă o remarcă la adresa criticilor care sunt aduse echipei sale după startul noului sezon. Antrenorul campioanei a transmis că gruparea sa trebuie să devină mai bună, nu să se schimbe, ţinând cont că în turul meciului cu andorranii s-a impus cu 3-1.

“Inter d’Escaldes a arătat că este o echipă competitivă şi fotbalul din Andorra se îmbunătăţeşte, deci cred că toate echipele trebuie să aibă şansele şi posibilităţile să joace astfel încât să îşi arate calităţile şi evoluţia fiecărei ţări. Sper că mâine vom face un meci bun, astfel încât să ne calificăm.

Nu trebuie să uităm că am câştigat meciul precedent (n.r. turul cu Inter d’Escaldes). Tot aud că trebuie să facem schimbări, trebuie să ne îmbunătăţim cu siguranţă, dar trebuie să înţelegem că am câştigat, nu am pierdut meciul. Meci cu meci, trebuie să ne îmbunătăţim, iar asta vom încerca să facem mâine ca să fim mai buni.