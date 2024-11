"PSG a jucat mai bine!" Diego Simeone a surprins, după ce Atletico Madrid a câștigat pe Parc des Princes! - Antena Sport

Diego Simeone a surprins, după ce Atletico Madrid a câștigat pe Parc des Princes: „PSG a jucat mai bine”, a spus tehnicianul formației din capitala Spaniei, după 2-1 în fața echipei pariziene, în UEFA Champions League.

„Fotbalul este forţă, jocul ofensiv este frumos, dar forţa te aşează la locul tău. Nu am avut-o cu Lille şi am pierdut, iar astăzi (miercuri, n. red.) PSG a jucat mai bine, dar am avut forţa care ne-a lipsit atunci”, a subliniat tehnicianul argentinian.

„Au avut multe ocazii, este frumos să vezi cum joacă, dar împotriva lui Lille puteam să marcă trei sau patru goluri şi nu am avut forţa pe care o cere această competiţie. Astăzi (miercuri) a fost invers, abia am avut câteva ocazii, dar am avut un mare Oblak şi un mare efort defensiv”, a adăugat Simeone, notează agerpres.ro.

Acesta a mai spus că pleacă din capitala Franţei mulţumit de munca elevilor săi, care s-au agăţat de „o idee de joc”, pe care a încercat să o insufle de când a ajuns în funcţie.

Paris Saint-Germain a deschis scorul pe Parc des Princes prin Warren Zaire-Emery (14), însă Atletico Madrid a egalat rapid, prin Nahuel Molina (18), iar apoi a dat lovitura de graţie în timpul adiţional, prin Angel Correa (90+3), după ce gazdele au alergat după victorie pe tot parcursul reprizei secunde.