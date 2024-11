"Am demonstrat că merit să fiu aici!" Daniel Bîrligea, reacţie fermă după ce a marcat primul gol la naţională! Ce i-a spus Mircea Lucescu - Antena Sport

Daniel Bîrligea, în România - Cipru 4-1/ Profimedia Daniel Bîrligea a reacţionat, după ce a marcat primul gol la echipa naţională, în duelul dintre România şi Cipru, câştigat de „tricolori” cu 4-1. Atacantul de la FCSB a transmis că şi-a îndeplinit un nou vis. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Daniel Bîrligea a deschis scorul în meciul cu Cipru după doar 67 de secunde. Atacantul a primit o pasă perfectă de la Valentin Mihăilă, căruia i-a mulţumit la finalul partidei. Daniel Bîrligea, mesaj clar după ce a marcat în România – Cipru 4-1 Vârful de la FCSB a transmis clar faptul că merită să fie la echipa naţională, după golul marcat în poarta celor din Cipru. Bîrligea le-a dedicat golul celor mai importante femei din viaţa lui, anume mama, sora şi iubita lui. Totodată, Daniel Bîrligea a mărturisit că a primit încredere totală din partea lui Mircea Lucescu. Atacantul de 24 de ani a dezvăluit ce a vorbit cu selecţionerul, înaintea meciului cu Cipru. „Cum a fost prima prezenţă în naţională anul trecut, asta a fost continuarea visului de când eşti mic. Cred că toate persoanele care ajung la naţională luptă pentru acest vis. Reclamă

Am simţit…că am putut dovedesc că pot să fiu aici. Am fost o pasă perfectă a lui Vali (n.r. Mihăilă), m-a pus faţă în faţă cu portarul. Am apucat să văd şi poarta şi am aruncat-o. (N.r. Cui dedici golul) Celor trei femei din viaţa mea, mama, sora şi iubita.

Ne-am realizat obiectivul, suntem foarte bucuroşi pentru asta. Noi am reuşit să dăm un gol, au încercat şi ei să revină, au băgat şi ei a doua, au prins curaj, au început să joace, după al doilea gol, nu s-au mai dus. S-a văzut că suntem superiori şi am reuşit să facem faţă.

(N.r. Ce ţi-a spus Mircea Lucescu) Mi-a zis să dau totul, cum am făcut până acum, are încredere în mine, mi-a zis să fiu eu pe teren, să dau totul că el are încredere în mine. Suntem mulţi care vrem să jucăm. Suntem 30 de jucători în tot lotul, important e să dovedim, minutele vor veni.

Atmosfera a fost foarte frumoasă, le mulţumim, suntem bucuroşi că îi facem fericiţi. Acum suntem cu gândul la echipele de club. (N.r. Despre meciul cu Kosovo) Noi am câştigat meciul, aşteptăm doar decizia, nu am greşit cu nimic, suntem pe primul loc. Asta au ales ei să facă, nu e o întâmplare”, a declarat Daniel Bîrligea. România, victorie la scor cu Cipru România a învins Cipru, scor 4-1 (2-0), luni seară, pe Arena Naţională, şi este lider în grupa C2 din Liga Naţiunilor. România are 15 puncte, dar aşteaptă decizia UEFA referitoare la meciul abandonat cu Kosovo. Tricolorii au deschis scorul încă din minutul 2 al meciului de pe Arena Naţională. Mihăilă a pasat pentru Bîrligea şi acesta a depăşit doi apărători adverşi, învingându-l pe Demetriou pentru 1-0. Ciprioţii au încercat poarta lui Niţă prin călcâiul lui Sotiriou, din minutul 29, iar în minutul 42 elevii lui Mircea Lucescu au făcut 2-0. Bîrligea a trimis spre poartă şi goalkeeperul Demetriou a respins până la Răzvan Marin care a şutat din careu înscriind. Prima parte a reprizei secunde a aparţinut oaspeţilor, care au masat echipa naostră în propria jumătate de teren, iar în minutul 52 au şi înscris. Pittas a trimis în plasă la o greşeală a lui Radu Drăguşin şi scorul devenea 2-1 pentru România. Zece minute mai târziu Marius Marin a gafat, Pittas a pătruns în careu şi numai intervenţia excelentă a lui Niţă ne-a salvat de la egalare. Niţă s-a şi accidentat la această fază, fiind înlocuit de Târnovanu.

