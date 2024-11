"Comportament rasist!" Kosovo, reacţie oficială după scandalul din meciul cu România: "Am informat UEFA" - Antena Sport

Un oficial din Kosovo, în timpul unui interviu / Antena Sport Oficialii din Kosovo au venit cu o reacţie oficială după scandalul din meciul cu România. În prelungirile meciului din Nations League, jucătorii oaspeţilor au părăsit terenul din cauza scandărilor fanilor români. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Totul a început de la conflictul dintre Denis Alibec şi Amir Rrahmani. Cei doi au fost avertizaţi de arbitru, dar spiritele nu s-au calmat, iar lovitura liberă a României nu a putut fi reluată. Ulterior, jucătorii din Kosovo au părăsit terenul arătând scene obscene fanilor români. Oficialii din Kosovo au explicat de ce au ieşit de pe teren în meciul cu România: „Aceasta este decizia finală” Un oficial din Federaţia de Fotbal din Kosovo a venit în faţa jurnaliştilor alături de Amir Rrahmani, căpitanul din Kosovo, dar şi de selecţionerul Franco Foda. După ce oficialul s-a adresat mai întâi în albaneză, acesta a vorbit apoi în limba engleză, explicând de ce jucătorii din Kosovo au decis să iasă de pe teren şi să nu mai revină de la vestiare. „Suntem aici să anunţăm, în numele Federaţiei de Fotbal din Kosovo, că nu vom lua parte la un meci în care valorile de bază ale UEFA nu sunt respectate. Mai mult, nu este vorba doar despre respect, este vorba despre comportamentul rasist, de care avem parte aici pentru a doua oară, într-un an. Nu acceptăm asta şi nu vom participa niciodată la un meci când statul pe care îl reprezentăm este pus la îndoială. Independenţa statului pe care îl reprezentăm nu se negociază. Reclamă

Sunt aici să spun că reprezentăm un membru afiliat UEFA şi un stat independent recunoscut de mai mult de 150 de state din toată lumea. Am informat UEFA de asta. Am întâmpinat aceleaşi probleme anul trecut şi de aceea am luat toate măsurile şi am informat pe toată lumea că nu vom lua parte la un meci când se aduce vorba despre statul nostru. Aceasta este decizia finală şi de aceea jucătorii noştri nu au vrut să mai joace acest meci”, a declarat oficialul din Kosovo.

Amir Rrahmani a venit şi el în faţa jurnaliştilor, dar a vorbit numai în albaneză.

Mihai Stoica cere dezafilierea Kosovo: „Sunt multe anomalii”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, a răbufnit şi a cerut dezafilierea statului Kosovo după scandalul de pe Arena Naţională, în timpul meciului care a fost pe Antena 1 şi în AntenaPLAY:

„Gesturile făcute de Rrahmani că gata, să iasă toți de pe teren… e clar că a fost o chestie premeditată! Dacă Bentancur a făcut o glumă proastă și a fost suspendat de Federația din Anglia, Rrahmani ar trebui scos din viața sportivă. Eu n-am văzut așa ceva de când sunt. Ar trebui dezafiliați, pentru că sunt niște lucruri care nu au legătură cu fotbalul, sunt lucruri intenționat făcute. Să ne amintim cum a fost cu Colțescu și cu Șove, când a ieșit o nebunie totală din nimic. E un circ ce se întâmplă. Să vedem dacă reușesc kosovarii să se calmeze, e bine că încearcă. Sunt multe anomalii care iscă din acest corect politic. Nu mai contează ce se spune, contează ce se face. Nu așa am trăit! Tot timpul să stai să te gândești dacă i se pare ceva cuiva…”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

