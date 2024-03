Estoril - Portimonense (22:15) LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Programul complet al etapei cu numărul 26 din Liga Portugal - Antena Sport

Reclamă

De cealaltă parte, Portimonense a fost învinsă de FC Porto, cu scorul de 0-3.

Înainte de acest meci, Estoril se află pe locul 16 în Liga Portugal, care duce la baraj, cu 22 de puncte. De cealaltă parte, Portimonense este pe 15, cu 23 de puncte.

Ultimul meci direct dintre cele două formații a avut loc în luna octombrie a anului trecut. La momentul respectiv, Portimonense se impunea, pe teren propriu, cu scorul de 1-0.

Toate meciurile din etapa cu numărul 26 a sezonului de Liga Portugal. Meciurile care se văd în AntenaPLAY:

Vineri, 15 martie:

Estoril – Portimonense 22:15 Sâmbătă, 16 martie: Famalicao – Estrela (17:30)

Braga – Gil Vicente (20:00)

FC Porto – Vizela (22:30) Duminică, 17 martie: Moreirense – Arouca (17:30)

Casa Pia – Benfica (20:00)

Galeno, noul star al lui FC Porto, convocare surpriză în naţionala Braziliei În vârstă de 26 de ani, Galeno a marcat 13 goluri şi a oferit 11 pase decisive în toate competiţiile pentru formaţia portugheză în acest sezon. Selecţionerul Braziliei, Dorival Junior, i-a convocat de asemenea în premieră pe Leo Jardim, portarul lui Vasco da Gama, şi pe Fabricio Bruno, fundaşul central al echipei Flamengo Rio de Janeiro, pentru partidele din cursul acestei lui. Cei trei debutanţi îi înlocuiesc pe accidentaţii, Ederson, Marquinhos şi Gabriel Martinelli, trei jucători de bază ai Selecao. Ederson, goalkeeper-ul campioanei Angliei, Manchester City, se confruntă cu o leziune musculară, fundaşul Marquinhos (Paris Saint-Germain) se recuperează după o problemă la tendonul lui Ahile, în timp ce Martinelli, atacantul echipei Arsenal Londra, este accidentat la un picior. Brazilia va înfrunta Anglia pe stadionul Wembley, în data de 23 martie, iar apoi va juca împotriva Spaniei, pe Santiago Bernabeu, trei zile mai târziu.

