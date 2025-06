După Lyon, un club de tradiţie din Portugalia e în colaps. A retrogradat şi nu va juca nici măcar în Liga a 2-a - Antena Sport

Ulterior, patronul Gerard Lopez a încercat să îşi salveze echipa şi să transfere suma de bani necesară în ziua de luni, dar banii nu au ajuns până la termenul limită, şi anume miercuri noaptea. De aceea, Boavista nu va juca nici în eşalonul secund, iar viitorul echipei e incert.

“Sunt complet devastat, îmi cer iertare. Nu credeam că ni se va întâmpla așa ceva. Am făcut tot ce a fost posibil pentru a obține avizul, am făcut actele, dar banii n-au intrat la timp. Am făcut tot ce s-a putut“, a spus Fary Faye, președintele Consiliului de Administrație, potrivit jn.pt.

Boavista este unul dintre cele mai galonate cluburi din Portugalia, mai exact al patrulea cel mai titrat. Formaţia are un titlu de campioană, cinci Cupe ale Portugaliei şi trei Supercupe ale Portugaliei.