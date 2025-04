Mihai Stoica, la lansarea Cupei Duckadam: "Ce a făcut Helmut Duckadam nu va mai face nimeni" - Antena Sport

Mihai Stoica a asigurat-o pe Alexandra Duckadam, văduva regretatului mare portar al Stelei, că FCSB va fi alături de ea cu tot ce are nevoie pentru această competiţie. Totodată, Mihai Stoica a precizat că echipe ale juniorilor FCSB-ului vor participa la acest turneu.

Sper din toată inima să pot să ajung măcar la ultimele jocuri. Aş mai fi încă o dată aproape de el, în spirit. Cu părere de rău o spun, că n-am fost, în ultima perioadă a vieţii lui, alături de el. Măcar aşa, în spirit, să ne apropiem măcar o dată pe an. O felicit pe doamna Duckadam şi vă mulţumesc tuturor celor care veniţi lângă această competiţie. Ideea este excepţională şi vă spun doar atât: am avut ocazia ani la rândul să particip la meciuri din competiţii europene. Şi să am onoarea şi bucuria de a-l prezenta indiferent cărui adversar pe Helmut la mesele oficiale. Cumva, zâmbeam când mă întrebau, în funcţie de limba în care vorbeau: «Chiar el e?» Se uitau: «Da, da, el e».

Performanţa pe care a realizat-o este irepetabilă şi asta o ştim cu toţii. Ce a făcut Helmut Duckadam cu certitudine nu va mai face nimeni. Parcă era păcat să nu se facă şi o competiţie cu numele lui”, a declarat Mihai Stoica la conferinţa de presă.

Helmut Duckadam a avut o carieră fabuloasă

Fostul mare portar al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, Helmut Duckadam, supranumit „Eroul de la Sevilla”, s-a născut în localitatea Semlac, judeţul Arad, la 1 aprilie 1959.