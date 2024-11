Motivul real pentru care Ianis Hagi ar fi rămas la Rangers! "Îşi va duce contractul la capăt" - Antena Sport

Ianis Hagi iese de pe teren într-un meci al lui Rangers - Profimedia Images Florin Prunea a susţinut că Ianis Hagi va rămâne la Rangers până la finalul contractului, valabil până la finalul sezonului 2025-2026. Fostul mare internaţional a dezvăluit şi care este motivul pentru care românul cotat la 1.8 milioane de euro vrea să rămână pe Ibrox. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Managerul Philippe Clement e dorit ca selecţioner al Belgiei şi ar putea pleca el din Scoţia. Anunţul a fost făcut şi de presa locală, care susţine că belgienii ar urma să plătească milioane bune pentru aducerea lui Clement în locul lui Domenico Todesco. De ce a rămas Ianis Hagi la Rangers „E posibil ca la Rangers să se întâmple ceva, să plece managerul. Poate vine un manager care îi dă încredere. Credeți că dacă el ar fi avut ceva, nu ar fi plecat de acolo? Eu cred că Ianis va rămâne la Rangers, își va duce la capăt contractul. Este un jucător care are calitate. Ți se pare că arată ca un jucător nepregătit?”, a spus Prunea, citat de digisport.ro. Gică Hagi, val de laude pentru Ianis Hagi Ianis Hagi a prins doar 2 minute pe teren în meciul cu Kosovo, însă a fost integralist în partida cu Cipru, în care a oferit și o pasă decisivă. Prestația fiului lui Gică Hagi, din ultima partidă de Nations League a fost una solidă, chiar dacă acesta nu a primit multe șanse la echipa de club, în acest sezon. Gică Hagi nu a ezitat şi şi-a lăudat fiul. Reclamă

„Nu, lăsaţi-l, de Ianis nu am ce să vorbesc. El deja e pe drumul lui, cu bune, cu rele. A arătat că ştie să lupte şi în momente mai puţin bune. Ianis e un luptător, iubeşte meseria asta şi sper să joace cât mai mult şi la echipa de club. Să îşi găsească momentul, locul, antrenorul şi clubul care îl iubeşte şi care să îi dea şansă să joace. Pentru că e un jucător, din punctul meu de vedere, foarte valoros. Care a demonstrat şi în România, şi afară, că e un jucător foarte valoros. Foarte bun!

E chestiune doar de alegere şi doar de moment. Toţi care am jucat fotbal am trecut prin momente grele. Important e să faci faţă, iar el la ultimul meci acasă a demonstrat că e foarte bun. Chiar dacă a jucat mai puţin la club, a demonstrat că are valoare. Când i s-a dat oportunitatea, el a livrat, a jucat. Deci trebuie să joci! Ca să demonstrezi că eşti bun, trebuie să joci.

E conştient de lucrul ăsta. Nu că nea Mircea a zis… mama, ce noutate. Nu, nu! S-a vorbit atât. E logic la el, îşi doreşte să joace. El s-a născut să joace fotbal, nu să stea. Îi place să facă lucrul ăsta, îi place la fel şi presiunea. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bine pentru el. Aşa că, o duce… un jucător care a demonstrat. Un jucător care a demonstrat atât în România, cât şi afară, că e foarte foarte valoros. Acum trebuie să îşi găsească antrenorul care îl iubeşte şi echipa care îi dă oportunitatea”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

