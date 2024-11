"A demonstrat că are valoare!" Gică Hagi, val de laude pentru Ianis Hagi după meciurile naționalei: "S-a născut să joace fotbal!" - Antena Sport

„A demonstrat că are valoare!” Gică Hagi, val de laude pentru Ianis Hagi după meciurile naționalei: „S-a născut să joace fotbal!”

Gică Hagi este antrenorul de la Farul Constanța / Captură AntenaSport. Gică Hagi l-a lăudat pe fiul său, Ianis Hagi, după meciurile echipei naționale cu Kosovo și Cipru. Antrenorul de la Farul Constanța a vorbit la superlativ despre „Prinț". ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ianis Hagi a prins doar 2 minute pe teren în meciul cu Kosovo, însă a fost integralist în partida cu Cipru, în care a oferit și o pasă decisivă. Prestația fiului lui Gică Hagi, din ultima partidă de Nations League a fost una solidă, chiar dacă acesta nu a primit multe șanse la echipa de club, în acest sezon. Gică Hagi l-a lăudat pe Ianis Hagi după meciurile echipei naționale cu Kosovo și Cipru! Ce a spus despre problemele fiului său Problemele lui Ianis Hagi de la Rangers sunt deja cunoscute. „Prințul" nu a intrat în planurile lui Phelippe Clement, antrenorul scoțienilor, la începutul sezonului, astfel că a fost trimis la echipa a 2-a. Totuși, românul a fost primit recent la prima echipă, însă nu a primit prea multe șanse. Chiar și așa, Gică Hagi și-a lăudat fiul și a transmis că Ianis este un luptător, care va trece peste toate problemele. Totodată, antrenorul de la Farul Constanța a amintit că Ianis Hagi a demonstrat că este un jucător de valoare, în toate momentele în care a primit șanse, atât la echipa de club cât și la cea națională. „Nu, lăsaţi-l, de Ianis nu am ce să vorbesc. El deja e pe drumul lui, cu bune, cu rele. A arătat că ştie să lupte şi în momente mai puţin bune. Ianis e un luptător, iubeşte meseria asta şi sper să joace cât mai mult şi la echipa de club. Să îşi găsească momentul, locul, antrenorul şi clubul care îl iubeşte şi care să îi dea şansă să joace. Pentru că e un jucător, din punctul meu de vedere, foarte valoros. Care a demonstrat şi în România, şi afară, că e un jucător foarte valoros. Foarte bun!

E chestiune doar de alegere şi doar de moment. Toţi care am jucat fotbal am trecut prin momente grele. Important e să faci faţă, iar el la ultimul meci acasă a demonstrat că e foarte bun. Chiar dacă a jucat mai puţin la club, a demonstrat că are valoare. Când i s-a dat oportunitatea, el a livrat, a jucat. Deci trebuie să joci! Ca să demonstrezi că eşti bun, trebuie să joci.

E conştient de lucrul ăsta. Nu că nea Mircea a zis… mama, ce noutate. Nu, nu! S-a vorbit atât. E logic la el, îşi doreşte să joace. El s-a născut să joace fotbal, nu să stea. Îi place să facă lucrul ăsta, îi place la fel şi presiunea. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bine pentru el. Aşa că, o duce… un jucător care a demonstrat. Un jucător care a demonstrat atât în România, cât şi afară, că e foarte foarte valoros. Acum trebuie să îşi găsească antrenorul care îl iubeşte şi echipa care îi dă oportunitatea”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Gică Hagi: „Poartă un nume mare!”

Gică Hagi a mai spus că fiul său poartă un „nume mare” și că ar trebui să fie mândru de acest lucru. „Regele” și-a continuat discursul și a mai menționat că Ianis s-a născut pentru a juca fotbal și că suporterii îl iubesc pentru faptul că este dedicat la fiecare partidă pe care o joacă.

Hagi a mai precizat că fiul său este unul dintre cei mai buni jucători de la echipa națională, alături de Dennis Man, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. „Regele” a făcut această afirmație pe baza șanselor create și a golurilor marcate de jucătorii pe care i-a amintit. „Totdeauna când i s-a dat, a demonstrat cu vârf şi îndesat. A jucat foarte bine. S-a născut pentru asta, a crescut cu lucrul ăsta. Poartă un nume mare, trebuie să fie mândru de numele care e. Cred că pe multă lume a convins… 90% sunt convinşi de el, pentru că am văzut cum s-a comportat stadionul când l-a văzut, de fiecare dată. Suporterii îl iubesc! E dedicat fotbalului 24 din 24, e profesionist, ştie fotbal. Numai că pune-l unde trebuie, dă-i ce trebuie pentru că el o să-ţi dea! Aşa că, eu nu am niciun dubiu. La 16 ani l-am făcut căpitan pentru că merita să fie căpitan. Ştiu ce capacitate are. Fotbalistic e de nivel foarte mare. Aşa cred eu, chiar dacă poate sunt puţin subiectiv. Dar eram subiectiv în prima zi. După 10 ani nu cred că pot să mai fiu subiectiv. Să nu uitaţi de acea accidentare. Până la accidentare era cel mai bun tânăr, cel mai bun! S-a dus la Rangers şi a devenit cel mai bun jucător la Rangers, tânăr, când a câştigat campionatul. Cred că este singurul jucător din naţionala României care a câştigat campionatul afară şi a ieşit cel mai bun jucător. Păi mai sunt întrebări? Dacă avea 21 de ani, păi la 24 nu poate să fie? Doar dacă se strică ceva în afara terenului, dar în afara terenului e cel mai bun, pentru că e dedicat. Are nevoie de echipă şi de antrenor care să îi dea ce trebuie, al Cezarului ce e al Cezarului. Adică postul care trebuie. Când i s-a dat, a livrat! Mi se pare că e jucătorul cel mai decisiv la echipa naţională, sau în primii 3. În ultimii ani, cu Man, şi acum cu Marin şi cu Stanciu… ei sunt cei mai decisivi. Atenţie, Ianis a jucat jumătate din minute. Dacă juca cât a jucat, poate era mai sus. Poate, e o întrebare”, a mai spus Gică Hagi. Ianis Hagi, remarcat de jurnaliştii scoţieni după România – Cipru 4-1. Cum l-au numit pe fotbalistul de la Rangers Ianis Hagi a fost integralist în meciul din ultima etapă din Liga Națiunilor, împotriva selecționatei din Cipru, scor 4-1. Prestația „Prințului” nu a fost trecută cu vederea nici de jurnaliștii din Scoția. Chiar dacă internaționalul român nu prinde atât de multe minute la Rangers, a reușit să impresioneze cu prestațiile sale de la echipa națională. Încă de când s-a anunțat că în 2026 Cupa Mondială se va disputa în SUA, Ianis Hagi a declarat că vrea să-i calce pe urmele tatălui său, Gică Hagi. Mai mult, după victoria României de luni seară, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a declarat că este mulțumit de faptul că Mircea Lucescu l-a folosit titular.

Jurnaliștii de la The National au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi, după România – Cipru 4-1. Mai mult, în ciuda faptului că nu prinde atât de multe minute la echipa de club, scoțienii l-au numit „specialistul lui Rangers”.

„Specialistul lui Rangers, Hagi, a oferit un assist și a avut o evoluție remarcabilă pentru România”, au fost titlul articolului publicat de scoțieni.

„Ianis Hagi o evoluție care i-a adus titlul de omul meciului pentru România, în partida din Liga Națiunilor, de aseară. Fotbalistul lui Rangers a fost remarcabil în victoria țării sale din partida cu Cipru, scor 4-1.

Hagi, care a jucat toate cele 90 de minute, a oferit un assist pe finalul partidei în care a impresionat în tricoul naționalei. Hagi a fost desemnat omul meciului, cu o notă de 8.8 oferită de portalul WhoScored. Hagi a primit un calificativ mai bun și decât al lui Răzvan Marin, care a înscris de două ori.”, au notat cei de la The National.

