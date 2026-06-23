Noul șef al fotbalului italian a ales selecționerul! Numele uriaș dorit pe banca Squadrei Azzurra

Giovanni Malago, fost preşedinte al Comitetului Olimpic Italian şi al Comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, a fost ales luni în fruntea Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), aflată în criză, după ce naţionala italiană nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La adunarea generală extraordinară a FIGC, desfăşurată într-un mare hotel din Roma, Malago a obţinut 68,58% din voturi, faţă de 29,17% pentru Giancarlo Abete, reprezentant al fotbalului amator care a prezidat FIGC între 2007 şi 2014.

Noul șef al fotbalului italian a ales noul selecționer: Antonio Conte

Conform Gazzetta dello Sport, noul șef al fotbalului italian îl vrea ca selecționer pe Antonio Conte (56 de ani). Paolo Maldini (57 de ani), un alt nume uriaș din fotbalul din Peninsulă, este dorit ca director tehnic.

Italienii anunță că Malago a ajuns deja la un acord de principiu cu Maldini, urmând să înceapă negocierile și cu Conte. Acesta este liber de contract după despărțirea de Napoli, de la finalul sezonului recent încheiat.

Antonio Conte a mai fost selecționerul Italiei în perioada 2014 – 2016. El s-a despărțit de Squadra Azzurra după eliminarea dramatică din sferturile EURO 2016, la loviturile de departajare, în fața Germaniei.