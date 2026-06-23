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Noul șef al fotbalului italian a ales selecționerul! Numele uriaș dorit pe banca Squadrei Azzurra

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 13:06

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Noul șef al fotbalului italian a ales selecționerul! Numele uriaș dorit pe banca Squadrei Azzurra

Giovanni Malago, noul șef al fotbalului italian/ Profimedia

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Giovanni Malago, fost preşedinte al Comitetului Olimpic Italian şi al Comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, a fost ales luni în fruntea Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), aflată în criză, după ce naţionala italiană nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială din 2026.

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La adunarea generală extraordinară a FIGC, desfăşurată într-un mare hotel din Roma, Malago a obţinut 68,58% din voturi, faţă de 29,17% pentru Giancarlo Abete, reprezentant al fotbalului amator care a prezidat FIGC între 2007 şi 2014.

Noul șef al fotbalului italian a ales noul selecționer: Antonio Conte

Conform Gazzetta dello Sport, noul șef al fotbalului italian îl vrea ca selecționer pe Antonio Conte (56 de ani). Paolo Maldini (57 de ani), un alt nume uriaș din fotbalul din Peninsulă, este dorit ca director tehnic.

Italienii anunță că Malago a ajuns deja la un acord de principiu cu Maldini, urmând să înceapă negocierile și cu Conte. Acesta este liber de contract după despărțirea de Napoli, de la finalul sezonului recent încheiat.

Antonio Conte a mai fost selecționerul Italiei în perioada 2014 – 2016. El s-a despărțit de Squadra Azzurra după eliminarea dramatică din sferturile EURO 2016, la loviturile de departajare, în fața Germaniei.

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Antonio Conte a pregătit-o pe Napoli în ultimele două sezoane. În prima stagiune, acesta a reușit să câștige titlul, iar în ultimul, a pierdut marele trofeu în fața Interului lui Cristi Chivu.

Antonio Conte este unul dintre cei mai experimentați anteriori italieni, cu un palmares impresionant. Acesta a cucerit, printre altele, cinci titluri în Serie A, cu Napoli, Inter și Juventus, și unul în Premier League, cu Chelsea.

Fotbalul italian traversează o criză profundă la nivel de echipă națională, după ce a a ratat calificarea la trei ediții consecutive ale Cupei Mondiale, ultimul eșec conducând la despărțirea de selecționerul Gennaro Gattuso.

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Cine e Giovanni Malago, noul președinte al Federației Italiene de Fotbal

Malago este succesorul lui Gabriele Gravina, aflat în funcţie din 2018, care şi-a prezentat demisia după înfrângerea echipei naţionale în finala barajelor europene pentru Cupa Mondială din 2026 împotriva Bosniei (1-1 după prelungiri, 4-1 la lovituri de departajare), la 31 martie.

Malago, în vârstă de 67 de ani, este o figură de referinţă a mişcării sportive italiene de peste douăzeci de ani. Fost jucător internaţional de futsal, el a participat la organizarea mai multor evenimente sportive majore în Italia, precum şi la candidatura Romei, abandonată în 2016, pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2024.

El a condus Comitetul Olimpic Italian între 2013 şi 2025, gestionând în special o gravă criză de guvernanţă a FIGC în 2018, după ce naţionala eşuase deja încercarea de a se califica la Cupa Mondială din Rusia. De asemenea, începând din 2019, a prezidat comitetul de organizare al ultimelor Jocuri Olimpice de iarnă. Este membru al Comitetului Olimpic Internaţional (COI).

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