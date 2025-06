„Nu am mai spus-o la nimeni”. Ce discuție a purtat Louis Munteanu cu Dan Petrescu, înainte să semneze cu CFR Cluj. Sfatul primit - Antena Sport

Louis Munteanu a dezvăluit ce discuție a purtat cu Dan Petrescu în vară, atunci când a refuzat-o pe FCSB și a semnat cu CFR Cluj. Atacantul naționalei a spus ce l-a convins să îi aleagă pe clujeni.

Louis Munteanu se află în cantonamentul naționalei înaintea partidei cu Austria. Duelul din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, sâmbătă, de la 21:45.

Ce discuție a purtat Louis Munteanu cu Dan Petrescu, înainte să semneze cu CFR Cluj. Sfatul primit

Într-un interviu acordat, Louis Munteanu a dezvăluit că Dan Petrescu i-a spus că îl va face golgheterul Ligii 1, dacă va alege să semneze cu CFR Cluj. Atacantul a fost cel mai bun marcator din campionat în sezonul recent încheiat, cu 23 de goluri marcate, în 35 de meciuri bifate.

Totodată, atacantul a dezvăluit și ce sfat important a primit de la Dan Petrescu. ”Bursucul” i-a spus elevului său să nu se mai enerveze și să nu mai gesticuleze în timpul meciurilor.

„(Cum a reușit Dan Petrescu să te pună în valoare?) Am jucat foarte bine ca echipă, cred că am marcat cele mai multe goluri din campionat. Am făcut un sezon foarte bun. Și acum țin minte cum m-a sunat Mister și mi-a spus că dacă o să vin la Cluj, mă va face golgheter. Uite că am reușit să ies golgheter. Nu am mai spus-o la nimeni, o spun aici în premieră.