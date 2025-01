PAOK a pregătit două apeluri după suspendarea uriaşă primită de Răzvan Lucescu. Când vor avea loc audierile - Antena Sport

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images Răzvan Lucescu şi oamenii din stafful său au primit suspendări de 4 luni şi amenzi de 15.000 de euro după incidentele petrecute după meciul dintre AEK şi PAOK, în Cupa Greciei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Clubul lui Ivan Savvidis a pregătit două apeluri, susţine gazzetta.gr: unul care se referă doar la situaţia lui Răzvan Lucescu şi al doilea cu referire doar la pedepsele primite de cei patru oameni din stafful său, Konstantinidis, Theodoridis, Tsonakas, Kapoulas. PAOK face apel după pedeapsa primită de Răzvan Lucescu Audierile celor două apeluri vor avea loc pe 8 ianuarie, cu o zi înainte de returul din sferturile Cupei Greciei, dintre PAOK şi AEK. Dacă pedeapsa lui Răzvan Lucescu va rămâne aceeaşi, fostul selecţioner al României va rata toate meciurile care se vor mai desfăşura din sezonul regulat, dar şi mai multe partide din play-off-ul Superligii Greciei, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Ivan Savvidis, sprijin total pentru Răzvan Lucescu Pe de altă parte, Răzvan Lucescu are parte de sprijin total din partea conducerii campioanei din Grecia. Patronul Ivan Savvidis a făcut şi public acest lucru. Reclamă

„Au încercat în mai multe rânduri să ne distrugă, dar cei care au făcut asta sunt acasă sau regretă deja. În 2019, puterea noastră a fost că am fost cu toţii în jurul lui Răzvan şi nu ne-am uitat la ce a fost scris despre noi.

Nu va implicaţi în lucrurile care nu ţin de fotbal. Ştiţi că eu voi fi mereu alături de voi. Şi dacă veţi face greşeli, eu sunt singurul care vă poate certa. Nu voi lăsa pe altcineva să facă asta. Cei care nu au înţeles încă asta, o vor face curând.

Răzvan are tot sprijinul meu şi vreau ca şi voi să îl sprijiniţi prin munca voastră. Ne-aţi oferit un an minunat. Sper ca acesta care urmează să fie la fel. Am fost mândri în acest an, am meritat asta, mai ales dacă ţinem cont de cele îndurate în ultimele decenii. Vreau să continuăm să aducem mândrie oraşului”, a spus Savvidis, citat de gazzetta.gr.