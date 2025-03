Pariul nebun făcut de un fan! Nu s-a mai tuns de 164 de zile din cauza celor de la Manchester United: "Nu am crezut că voi mai fi aici şi astăzi" - Antena Sport

Frank Ilett, alias „The United Strand” pe Instagram, a lansat o provocare: să nu se mai tundă până când Manchester United nu va câştiga cinci meciuri la rând. În concluzie: părul său a crescut cam mult. Provocare sa a început în octombrie.

„Manchester United venea după un sezon catastrofal şi, la începutul sezonului, am avut o serie de rezultate slabe. M-am gândit la asta înainte, dar la momentul respectiv mi-am spus: ‘Ştii ce, o voi face (provocarea) şi vom vedea cum merge’. Dar am crezut că va dura două sau trei luni… Nu am crezut că voi mai fi aici şi astăzi”, a declarat Frank Ilett, alias «The United Strand», pentru So Foot.

Pariul nebun făcut de un fan! Nu s-a mai tuns de 164 de zile din cauza celor de la Manchester United

Frank nu s-a mai tuns de… 164 de zile, deoarece ”diavolii roşii” nu au reuşit să lege cinci victorii la rând. „În ianuarie 2025, câştigaseră trei meciuri la rând: un meci de Cupa Angliei, un meci de Premier League şi un meci de Europa League. Apoi Crystal Palace i-a învins. Dar după acea înfrângere, au câştigat împotriva lui Leicester. Deci, dacă ar fi învins doar Crystal Palace, ar fi fost cinci meciuri. Dar trei meciuri la rând este încă cea mai bună serie pe care au avut-o de când am început această provocare”, continuă el, scrie news.ro.



Motiv de speranţă – sau nu – ultima dată când Manchester United a câştigat cinci la rând a fost în ianuarie-februarie 2024. O eternitate pentru acest fan, care a vrut să facă această provocare până când echipa a câştigat trei meciuri la rând. „Mi-am spus că este prea uşor. Aşa că am optat pentru cinci victorii la rând. Dar probabil că m-am înşelat”.