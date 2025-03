"Toată ţara a văzut" Andrei Burcă a răbufnit după ce România nu a primit un penalty cu Bosnia! Ce le-a spus Mircea Lucescu "tricolorilor" în vestiar - Antena Sport

Andrei Burcă a susţinut că România a avut un penalty clar în meciul cu Bosnia, pierdut de „tricolori” la debutul în preliminariile World Cup 2026. România – Bosnia 0-1 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

În minutul 53, Tahirovic a lovit mingea cu mâna în careu. Centralul a decis, după ce a văzut faza pe monitorul VAR, să nu dicteze lovitură de la 11 metri.

Andrei Burcă a acuzat arbitrajul după România – Bosnia 0-1: „Joacă mingea cu mâna în careu, intenţie clară”

„(n.r: Andrei, din păcate început cu stângul pentru echipa naţională în această campanie spre Mondial. Ce s-a întâmplat, de ce nu am reuşit să câştigăm?) A fost, într-adevăr, o partidă dificilă, dar consider că am dominat-o, am avut foarte multe ocazii. Practic, ei au avut golul şi ultima fază. I-am dominat, am pasat, asta am pregătit, am avut şi multe ocazii.

Nu am reuşit să o băgăm în poartă, se întâmplă astfel de partide. Acum nu ne rămâne decât să mergem înainte, mai sunt 7 meciuri. Suntem obligaţi să câştigăm următoarea partidă şi după aia să vedem ce putem face.

(n.r: Cât de rău este faptul că nu am câştigat acest prim joc?) Asta ne-am dorit, cu entuziasm şi încredere am intrat în această seară pe teren, pentru a câştiga. Din păcate, nu a vrut să intre mingea în poartă. Se întâmplă astfel de partide. Atât timp cât ai dominat partida, ne-am făcut jocul, ce am pregătit am arătat pe teren.