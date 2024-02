Anunţul lui Florin Manea despre Radu Drăguşin, după ce românul a rămas pe bancă la ultimul meci al lui Tottenham! - Antena Sport

Reclamă

Am avut o conversație cu Cristi Chivu, care mi-a povestit despre experiența sa de la Ajax, unde a trebuit să aștepte câteva luni până să joace. Am încredere 100% în Drăgușin, care are un caracter impresionant”, a declarat Florin Manea la postul de radio italian CRC, potrivit digisport.ro.

Radu Drăguşin a fost introdus pe finalul partidelor cu Manchester United, Brentford şi Everton. Cu Manchester City în Cupa Angliei, meci pierdut de Spurs cu 1-0, şi cu Brighton românul nu a apărut deloc pe teren.

Gestul cu care Radu Drăgușin i-a cucerit pe englezi, la ultimul meci al lui Tottenham: „Demonstrează ce caracter are!”

S-a aflat care a fost gestul cu care Radu Drăgușin i-a cucerit pe englezi, după ultimul meci al lui Tottenham. Presa engleză a apreciat bucuria colectivă a jucătorilor lui Spurs, după golul marcat în prelungirile partidei cu Brighton. Englezii au remarcat că și internaționalul român a luat parte la această bucurie, semn că s-a adaptat perfect la noua lui echipă.

Tottenham a obținut o victorie dramatică, în ultima etapă de Premier League. Spurs a învins-o cu 2-1 pe Brighton, golul victoriei fiind marcat de Brennan Johnson, în minutul 90+6.

Deși Radu Drăgușin nu a bifat niciun minut în duelul cu Brighton, a reacționat imediat după ce Johnson a marcat în prelungiri. Internaționalul român a sprintat de pe bancă direct către colegii săi, care sărbătoreau reușita.

Acest gest a fost remarcat de jurnaliștii englezi, care consideră că internaționalul român se simte excelent la Tottenham. Aceștia au mai punctat că prin astfel de momente, Drăgușin demonstrează ce caracter are cu adevărat. „Ar putea fi iertat pentru că a avut momentul său de ezitare înaintea transferului la Tottenham” „Momentul cu Radu Drăgușin în prim-plan a demonstrat de ce Tottenham este în creștere cu Ange Postecoglou. Tânărul jucător român s-a adaptat bine la Tottenham, în ciuda faptului că multe lucruri s-au schimbat pentru el în ultima lună. Radu Drăgușin ar putea fi iertat pentru că a avut momentul său de ezitare înaintea transferului la Tottenham, în urmă cu exact o lună. În ciuda progresului său rapid de la Genoa și a laudelor primite, Drăgușin știe că transferul este un pas mare și că va avea nevoie de un timp de adaptare. Faptul că Postecoglou a schimbat sistemul și a folosit 3 fundași în momentul în care l-a introdus pe teren a arătat că managerul vrea să-l ajute să se adapteze mai repede în Premier League. „Drăgușin este foarte fericit în acest grup” Drăgușin este foarte fericit în acest grup și se simte suficient de confortabil încât să sprinteze pe teren, în fața celor 61.455 de fani, pentru a se bucura alături de colegul Johnson, care tocmai decisese soarta meciului. Ar putea fi unul dintre aspectele minore într-o bucurie imensă, dar demonstrează exact ce caracter are Radu Drăgușin și ceea ce construiește Ange Postecoglou aici”, au notat englezii de la football.london. Reclamă

