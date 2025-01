"Caz închis!" Mohamed Salah şi Van Dijk pleacă gratis de la Liverpool şi vor fi coechipieri la noua echipă. Şoc pe piaţa transferurilor - Antena Sport

Întrebat dacă el chiar crede că este ultimul său an, Salah nu s-a ferit să spună, din nou, că negocierile cu conducerea lui Liverpool nu au avansat şi a dat de înţeles că şansele ca cele două părţi să ajungă la un numitor comun sunt foarte mici:

„Până acum, da (n.r. e ultimul meu an). Nu am progresat. Suntem departe. Trebuie doar să aşteptăm. Lucrul la care mă gândesc de şase luni este ce vreau să îmi amintesc pe viitor? Să mă uit înapoi şi să spun că eram îngrijorat din cauza contractului? Sau să spun că am avut un sezon incredibil? Asta am în cap.

Dacă sunt distras, îmi reamintesc că vreau să privesc în urmă şi să spun că am avut un sezon incredibil. Asta vreau să fac”, a spus Mohamed Salah.

Liverpool riscă să rămână fără un alt titular. Trent-Alexander Arnold este la un pas să semneze cu Real Madrid.