Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul momentului în Premier League: "E ultimul meu an la club" - Antena Sport

Mohamed Salah o va părăsi pe Liverpool la finalul acestui sezon din Premier League. Egipteanul de 32 de ani a intrat în ultimele şase luni de contract cu formaţia de pe Anfield şi a anunţat că nu va prelungi înţelegerea, după ce nu a reuşit să ajungă la un numitor comun cu conducerea „cormoranilor”.

Echipa lui Arne Slot este pe primul loc atât în Premier League, cât şi Champions League. În ultimul său sezon pe Anfield, Salah vrea să facă ceva special înainte de a părăsi echipa, după ce negocierile cu clubul nu au avansat.

Mohamed Salah a anunţat că este ultimul său an la Liverpool: „Negocierile nu au progresat”

„În interviurile mele din ultimii 7-8 ani am spus mereu că vreau să câştig Champions League. Dar acum este prima oară când spun că vreau să câştig Premier League cu Liverpool. Nu am idee. Probabil pentru că nu ne-am bucurat cum trebuie atunci când am câştigat (n.r. în 2020, în pandemie). Este ultimul meu an la club şi vreau să fac ceva special pentru oraş”, a declarat Mohamed Salah, pentru Sky Sports.

Întrebat dacă el chiar crede că este ultimul său an, Salah nu s-a ferit să spună, din nou, că negocierile cu conducerea lui Liverool nu au avansat şi a dat de înţeles că şansele ca cele două părţi să ajungă la un numitor comun sunt foarte mici:

„Până acum, da (n.r. e ultimul meu an). Nu am progresat. Suntem departe. Trebuie doar să aşteptăm. Lucrul la care mă gândesc de şase luni este ce vreau să îmi amintesc pe viitor? Să mă uit înapoi şi să spun că eram îngrijorat din cauza contractului? Sau să spun că am avut un sezon incredibil? Asta am în cap.