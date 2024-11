Decizia luată de Ange Postecoglou, după lovitura uriaşă primită de Tottenham: "O altă provocare pentru noi!" - Antena Sport

Ange Postecoglou a luat decizia, după ce titularul Guglielmo Vicario s-a accidentat în ultimul meci al lui Tottenham, cu Manchester City. Managerul lui Spurs a subliniat că nu se gândeşte să transfere de urgenţă un nou portar.

Guglielmo Vicario a fost operat, după accidentarea suferită în meciul cu Manchester City. Portarul va sta pe „bară” timp de mai multe luni.

Decizia luată de Ange Postecoglou, după lovitura uriaşă primită la Tottenham

Deşi s-a accidentat Vicario, Ange Postecoglou a transmis însă că nu se gândeşte să transfere de urgenţă un portar la Tottenham. Managerul lui Spurs a subliniat că echipa trebuie să depăşească momentul dificil prin care trece.

Totodată, Ange Postecoglou a transmis că îşi va face planuri pentru perioada de mercato din iarnă, în funcţie de situaţia echipei, mărturisind că accidentarea lui Vicario nu va afecta cu nimic transferurile pe care va dori să le facă.

„(N.r. Despre transferul unui portar) Nu se va întâmpla. Din acest motiv avem mai mulţi jucători aici deja. Nu cred că dacă am transfera un jucător liber de contract ne-ar ajuta. (N.r. Dacă s-au schimbat planurile pentru perioada de mercato din iarnă) Nu s-au schimbat după ce s-a întâmplat. Avem o accidentare, şi orice club care are portarul accidentat se reorientează.