Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial

La puțin timp după ce l-a anunțat ca antrenor principal pe Enzo Maresca, Manchester City a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului.
Gruparea de pe Etihad Stadium l-a achiziționat pe englezul Elliot Anderson de la Nottingham Forest pentru suma record de 116 milioane de lire sterline.
Elliot Anderson, noul jucător al lui Manchester City
Manchester City i-a luat fața rivalei United și l-a transferat pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest. Aflat la Cupa Mondială alături de naționala Angliei, fotbalistul a efectuat astăzi vizita medicală în Kansas City.
Documentele urmează să fie finalizate, dar în prezent nu mai este nimic care să stea în calea acestei mutări. Pentru că selecționata lui Thomas Tuchel va juca cu RD Congo în șaisprezecimi, a rămas că anunțul oficial se va face după acest meci.
Tehnicianul german cere concentrare maximă pentru jocul programat miercuri, 1 iulie, de la ora 19:00, care va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
- 92 de meciuri, 6 goluri și 11 assist-uri sunt cifrele lui Elliot Anderson la Nottingham Forest
- 23 de ani are fotbalistul englez.
Elliot Anderson has passed his Manchester City medical ahead of signing a 5+1 contract.🩺 pic.twitter.com/4HpgTH2PU4
— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 29, 2026
🚨 BREAKING: Manchester City have paused the official announcement of Elliot Anderson’s £116M move after the midfielder completed his medical in Kansas. ✅🩵
The deal is fully on track, but England’s FIFA World Cup Round of 32 clash against DR Congo takes priority, with Thomas… pic.twitter.com/A8PoWCRmWc
— Triumph 🩵📰🎮🏆 (@DeeTriumph) June 29, 2026
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