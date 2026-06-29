Home | Fotbal | Premier League | Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial

Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 16:56

Comentarii
Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial

Elliot Anderson / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

La puțin timp după ce l-a anunțat ca antrenor principal pe Enzo Maresca, Manchester City a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea de pe Etihad Stadium l-a achiziționat pe englezul Elliot Anderson de la Nottingham Forest pentru suma record de 116 milioane de lire sterline.

Elliot Anderson, noul jucător al lui Manchester City

Manchester City i-a luat fața rivalei United și l-a transferat pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest. Aflat la Cupa Mondială alături de naționala Angliei, fotbalistul a efectuat astăzi vizita medicală în Kansas City.

Documentele urmează să fie finalizate, dar în prezent nu mai este nimic care să stea în calea acestei mutări. Pentru că selecționata lui Thomas Tuchel va juca cu RD Congo în șaisprezecimi, a rămas că anunțul oficial se va face după acest meci.

Tehnicianul german cere concentrare maximă pentru jocul programat miercuri, 1 iulie, de la ora 19:00, care va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă
  • 92 de meciuri, 6 goluri și 11 assist-uri sunt cifrele lui Elliot Anderson la Nottingham Forest
  • 23 de ani are fotbalistul englez. 

Orașul din România unde s-au resimțit 44 de grade la umbră la ora 14Orașul din România unde s-au resimțit 44 de grade la umbră la ora 14
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Observator
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
Fanatik.ro
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
17:49

Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro
17:36

Două surprize mari în prima zi la Wimbledon! Favoriții, eliminați din primul tur
17:06

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie
16:57

Olanda – Maroc (LIVE VIDEO, 04:00, Antena 1 și AntenaPLAY). “Portocala mecanică”, duel tare cu Hakimi & CO
16:41

Real Madrid, sprijin uriaș pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare! Câți bani au virat spaniolii
16:37

Ce bătălie! Licitaţie pentru starul care a impresionat la Cupa Mondială: 50.000.000 de euro
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul 3 Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei 4 Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro” 5 Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut 6 Universitatea Craiova a mai dat o lovitură! Internaționalul din Capul Verde semnează cu echipa lui Filipe Coelho
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB