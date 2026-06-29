Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial

La puțin timp după ce l-a anunțat ca antrenor principal pe Enzo Maresca, Manchester City a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea de pe Etihad Stadium l-a achiziționat pe englezul Elliot Anderson de la Nottingham Forest pentru suma record de 116 milioane de lire sterline.

Elliot Anderson, noul jucător al lui Manchester City

Manchester City i-a luat fața rivalei United și l-a transferat pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest. Aflat la Cupa Mondială alături de naționala Angliei, fotbalistul a efectuat astăzi vizita medicală în Kansas City.

Documentele urmează să fie finalizate, dar în prezent nu mai este nimic care să stea în calea acestei mutări. Pentru că selecționata lui Thomas Tuchel va juca cu RD Congo în șaisprezecimi, a rămas că anunțul oficial se va face după acest meci.

Tehnicianul german cere concentrare maximă pentru jocul programat miercuri, 1 iulie, de la ora 19:00, care va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.