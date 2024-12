Manchester City, OUT din lupta pentru titlu! Specialiștii au făcut toate calculele despre situația echipei lui Pep Guardiola - Antena Sport

Ajunsă pe locul șapte în Premier League, cu 28 de puncte și la 14 puncte distanță de liderul Liverpool, care are un meci în minus, Manchester City are șanse extrem de mici de a câștiga al șaptelea titlu sub conducerea lui Pep Guardiola.

Conform specialiștilor de la Football Meets Data, Manchester City are doar 1,1% șanse de a câștiga titlul, după ce a remizat din nou în Premier League, 1-1 cu Everton.

În următoarea etapă, Manchester City are posibilitatea de a urca cel puțin în zona locurilor pentru cupele europene. „Cetățenii” se vor deplasa pe terenul nou-promovatei Leicester, care se află în zona retrogradabilă.