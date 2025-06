Radu Drăgușin are un nou antrenor! Tehnicianul, prezentat oficial de Tottenham - Antena Sport

Postecoglou a cucerit Europa League cu Tottenham în sezonul care tocmai s-a încheiat, dar conducerea lui Spurs nu a reuşit să treacă peste contraperformanţa din campionat. Tottenham a încheiat Premier League pe locul 17, prima poziţie deasupra zonei roşii.

„Thank you for everything, gaffer”, i-a transmis Radu Drăguşin lui Ange Postecoglou pe InstaStory, adică „Mulţumesc pentru tot, Mister”.

Radu Drăguşin a suferit în luna ianuarie cea mai gravă accidentare din carieră, o ruptură a ligamentelor încrucişate. Fundaşul central încă se recuperează după ce a fost operat.

Drăguşin a primit medalia de câştigător al Europa League deoarece a evoluat în 7 meciuri în competiţia europeană până la accidentarea teribilă. Drăguşin a primit medalia chiar de la şeful UEFA, slovenul Aleksander Ceferin.

Europa League este primul trofeu al lui Tottenham după o pauză de 17 ani. Spurs a câştigat Cupa Ligii Angliei în sezonul 2007 – 2008, atunci când a învins-o în finală, cu 2-1, pe Chelsea. Este, totodată, primul trofeu în competiţiile europene al lui Tottenham după o pauză de 41 de ani! În sezonul 1983 – 1984, Tottenham a câştigat Cupa UEFA.

Odată cu câştigarea Europa League, Tottenham a primit şi dreptul de a evolua în grupa principală din UEFA Champions League în sezonul viitor. Astfel, dacă va rămâne la Tottenham, Radu Drăguşin va evolua sezonul următor în Liga Campionilor.