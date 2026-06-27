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Manchester United conduce cursa pentru transferul jucătorului aflat şi pe lista lui Real Madrid

Mihai Alecu Publicat: 27 iunie 2026, 20:06

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Manchester United conduce cursa pentru transferul jucătorului aflat şi pe lista lui Real Madrid

Mateus Fernandes, din ce în ce mai aproape de Manchester United. Foto: Getty Images

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Formaţiile din Premier League continuă să fie cele mai darnice când vine vorba de transferuri şi sumele cheltuite, iar perioada de mercato este un adevărat test pentru pregătirea unui nou sezon.

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Fotbalistul celor de la West Ham, Mateus Fernandes, care a impresionat în ultima stagiune, în ciuda retrogradării echipei, este în negocieri avansate cu cei de la Manchester United.

Mateus Fernandes, din ce în ce mai aproape de transferul la Manchester United

Mijlocaşul central portughez a avut o ascensiune importantă, asta după ce a fost prima dată la Southampton, în Anglia, iar acum se află la West Ham. Totuşi, retrogradarea grupării londoneze s-ar putea să conteze decisiv în stabilirea viitorului său şi mai multe cluburi de top din Europa sunt interesate de serviciile sale.

Real Madrid a întrebat despre situaţia lusitanului, la începutul verii, însă cele mai concrete discuţii au fost din partea celor de la Tottenham şi Manchester United. Formaţia de pe Old Trafford le-a luat însă faţa tuturor rivalelor şi este acum în pole-position pentru semnătura lui Mateus Fernandes, notează jurnalistul italian Nicolo Schira.

Mutarea ar urma să fie una foarte costisitoare, speculaţiile din presa din Regat vorbesc despre o sută de milioane de euro suma pe care West Ham vrea să o primească pentru a-l ceda pe jucătorul crescut de la Sporting Lisabona.

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Michael Carrick este alesul conducătorilor lui Manchester United

Sezonul trecut a fost început de formaţia de pe Old Trafford cu Ruben Amorim pe bancă, însă portughezul a fost dat afară după ce rezultatele nu au fost convingătoare. În locul său a fost adus, sub formă de interimar, Michael Carrick, cel care a reuşit să obţină calificarea în Champions League cu echipa engleză.

Rezultatele bune, cât şi jocul arătat de echipă sub comanda sa, au făcut ca şefi lui Manchester United să-l păstreze pe fostul mijlocaş şi pentru noul sezon de Premier League.

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