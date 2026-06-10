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Jucătorul de 85.000.000 de euro pleacă de la Manchester United!

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 14:53

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Jucătorul de 85.000.000 de euro pleacă de la Manchester United!

Jadon Sancho pleacă de la Manchester United. Foto: Getty Images

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Unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria lui Machester United nu va mai continua la formaţia engleză şi din vară, iar viitoare destinaţie ar fi în campionatul Germaniei.

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Clubul de fotbal Manchester United a confirmat miercuri despărţirea de internaţionalul englez Jadon Sancho, aflat la final de contract cu gruparea de pe Old Traffrord. Sancho, în vârstă de 26 de ani, a fost recrutat de United de la Borussia Dortmund, în schimbul sumei de 73 de milioane de lire sterline, în 2021.

Jadon Sancho se desparte de Manchester United

Extrema a disputat în total 83 de meciuri pentru echipa engleză, reuşind 12 goluri şi şase assist-uri, fără să reuşească să se impună ca titular. El a fost împrumutat de Manchester United în ultimele sezoane la Borussia Dortmund, Chelsea Londra şi Aston Villa.

Alături de Jadon Sancho, Manchester United s-a mai despărţit doi jucători de la prima echipă, Casemiro şi Tyrell Malacia, precum şi de trei fotbalişti de la academia sa: Sonny Aljofree, James Bailey şi Malachi Sharpe.

  • 85 de milioane de euro a plătit Manchester United în schimbul lui Jadon Sancho.

Mai multe plecări de la Manchester United

Brazilianul Casemiro (34 ani), care se pregăteşte să participe la Cupa Mondială 2026 cu selecţionata ţării sale, îşi anunţase plecarea de la Manchester United încă din luna ianuarie şi nu a mai revenit asupra acestei decizii, în ciuda dorinţei fanilor clubului englez ca experimentatul mijlocaş să mai continue pe Old Trafford încă un sezon, notează agerpres.

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Fundaşul olandez Tyrel Malacia (26 ani) s-a aflat sub contract cu Manchester United din 2022, fiind împrumutat anul trecut la PSV Eindhoven. El a avut în total 50 de apariţii în tricoul Red Devils.

Unde ar putea ajunge Jadon Sancho

Jadon Sancho este pe lista celor de la Borussia Dortmund, echipă la care s-a făcut prima dată remarcat la nivel de seniori şi pentru care a mai evoluat sub formă de împrumut. Nemţii vor să-l ia pe britanic şi să-l ajute să-şi relanseze cariera.

Cel mai probabil, mijlocaşul de bandă urmează să-şi decidă viitorul în săptămânile viitoare, însă o nouă aventură în Premier League pare mai puţin probabilă în acest moment.

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