Jucătorul de 85.000.000 de euro pleacă de la Manchester United!

Unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria lui Machester United nu va mai continua la formaţia engleză şi din vară, iar viitoare destinaţie ar fi în campionatul Germaniei.

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Clubul de fotbal Manchester United a confirmat miercuri despărţirea de internaţionalul englez Jadon Sancho, aflat la final de contract cu gruparea de pe Old Traffrord. Sancho, în vârstă de 26 de ani, a fost recrutat de United de la Borussia Dortmund, în schimbul sumei de 73 de milioane de lire sterline, în 2021.

Jadon Sancho se desparte de Manchester United

Extrema a disputat în total 83 de meciuri pentru echipa engleză, reuşind 12 goluri şi şase assist-uri, fără să reuşească să se impună ca titular. El a fost împrumutat de Manchester United în ultimele sezoane la Borussia Dortmund, Chelsea Londra şi Aston Villa.

Alături de Jadon Sancho, Manchester United s-a mai despărţit doi jucători de la prima echipă, Casemiro şi Tyrell Malacia, precum şi de trei fotbalişti de la academia sa: Sonny Aljofree, James Bailey şi Malachi Sharpe.

85 de milioane de euro a plătit Manchester United în schimbul lui Jadon Sancho.

Mai multe plecări de la Manchester United

Brazilianul Casemiro (34 ani), care se pregăteşte să participe la Cupa Mondială 2026 cu selecţionata ţării sale, îşi anunţase plecarea de la Manchester United încă din luna ianuarie şi nu a mai revenit asupra acestei decizii, în ciuda dorinţei fanilor clubului englez ca experimentatul mijlocaş să mai continue pe Old Trafford încă un sezon, notează agerpres.