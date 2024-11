Reacţia lui Pep Guardiola, după ce a fost umilit de Radu Drăguşin şi de Tottenham în Premier League - Antena Sport

Pep Guardiola a reacţionat după ce Tottenham, cu Radu Drăguşin integralist, a umilit-o pe Manchester City, scor 4-0. Antrenorul campioanei din Premier League trece prin cea mai grea perioadă a carierei: a ajuns la 5 înfrângeri consecutive, premieră în cariera sa de antrenor.

Pep Guardiola a admis că echipa sa are probleme uriaşe în apărare şi că nu a trecut niciodată printr-o astfel de criză, de la venirea la Manchester City. Mai mult, Guardiola a recunoscut că este îngrijorat pentru viitorul echipei în acest sezon.

„Suntem foarte fragili în apărare. În ultimii opt ani nu am mai trăit o asemenea situație. Trebuie să trecem peste acest moment și să câștigăm următoarele jocuri.

E normal să fiu îngrijorat. Nu cred că avem probleme din punct de vedere tactic. În asemenea meciuri e foarte important cum reacționezi în momentele importante. Uneori lucrurile se întâmplă și nu ai o explicație, trebuie să accepți și să mergi mai departe.

Sezonul e lung, trebuie să rămânem concentrați. E normal ca jucătorii să fie puțin obosiți, s-au întors târziu de la echipele naționale. Azi am avut multe probleme atunci când am pierdut posesia, nu am știut să reacționăm. Am suferit mult și la dueluri, ne-au depășit mai mereu„, a spus Guardiola conform BBC.

Radu Drăguşin a contribuit la cea mai mare umilinţă a carierei pentru Pep Guardiola

Manchester City a pierdut fără drept de apel meciul de pe teren propriu cu Tottenham, scor 0-4. Cu Radu Drăguşin titular, echipa lui Ange Postecoglou a umilit campioana din Premier League, care a ajuns la cinci înfrângeri la rând în toate competiţiile.