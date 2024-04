Sfatul pe care i-l dă Gabi Tamaş lui Radu Drăguşin! Ce ar trebui să facă fundaşul român: "Am fost acolo, am văzut ce se întâmplă" - Antena Sport

Reclamă

„Cred că și-a dat și el seama după meciul Fulham, că m-am uitat, am văzut, este alt ritm de joc. Până te acomodezi, orice jucător nu poate de 100% din primul an, o spun pe propria răspundere, pentru că am fost acolo și am văzut ce se întâmplă, nu te împaci cu vremea, nu-ți place mâncarea, familiei nu-i place, prietenei, soției, copilului, sunt mai mulți factori.

Încet, încet trebuie să le depășești, să te acomodezi și să fii ca la tine acasă pentru a putea să dai tot. Adică îi mai trebuie un pic de acomodare, să vadă cum este fotbalul englez, pentru că este diferit de cel italian”, a mai declarat fostul fotbalist pentru sursa citată.

Radu Drăguşin nu a fost introdus deloc în teren în meciul West Ham – Tottenham 1-1. Micky van de Ven a revenit după accidentare şi a intrat din primul minut în centrul apărării, alături de Romero. Van de Ven şi Romero au rămas pe teren tot meciul, ambii primind cartonaşul galben.

Brennan Johnson a deschis scorul în minutul 5 pentru Spurs, dar „Ciocănarii” au egalat în minutul 19. Zouma a marcat pentru gazde. Tottenham se află pe locul 5 în Premier League, cu 57 de puncte. Pe locul 4, care asigură participarea în Liga Campionilor, se află Aston Villa. Aston Villa are 59 de puncte.

Radu Drăguşin, mesaj superb după ce a fost integralist în Tottenham – Luton 2-1

Radu Drăguşin a transmis un mesaj superb pe contul său de Instagram, după ce a fost integralist în Tottenham – Luton 2-1. Echipa fundaşului central român s-a impus în meciul din etapa cu numărul 30 din Premier League, după ce a fost nevoită să întoarcă scorul.

La miezul nopţii, la câteva ore după ce partida de pe Tottenham Hotspur Stadium s-a încheiat, Radu Drăguşin a postat un mesaj pe contul său de Instagram. Fundaşul român a fost extrem de încântat de victoria de pe teren propriu cu Luton şi a scris că toată munca sa a dat roade, după o perioadă în care a stat mai mult pe banca echipei lui Ange Postecoglou. „Victorie pe terenul nostru în această seară! Sunt încântat să fac parte din această echipă extraordinară! Munca grea dă roade, iar meciul din această seară a fost dovada. Să continuăm să mergem înainte”, a scris Radu Drăguşin, pe contul său de Instagram. Radu Drăguşin a ajuns la 6 apariţii în tricoul lui Tottenham în Premier League de când a fost transferat de echipa antrenată de Ange Postecoglou. În total, Drăguşin a adunat 229 de minute pentru Tottenham. Drăguşin e cotat de site-ul transfermarkt.com la 25 de milioane de euro. Aceasta este şi suma pe care gruparea din Premier League a plătit-o pentru a-l achiziţiona pe fundaşul naţionalei de la Genoa. Drăguşin era dorit şi de Bayern Munchen.

