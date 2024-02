Radu Drăgușin a împlinit 22 de ani și a primit urări superbe. Mesajele transmise de iubită și de soră: „Ești inspirația mea” - Antena Sport

Radu Drăgușin a împlinit 22 de ani

Mesajele primite de fundașul de la Tottenham

Radu Drăgușin a împlinit 22 de ani și a primit urări superbe. Fundașul celor de la Tottenham își va sărbători ziua de naștere chiar în ziua în care va avea loc partida cu Everton. Fundașul poate primi un cadou din partea lui Ange Postecoglu, acela de a fi titular pentru prima dată, la noua sa echipă.

Fundașul echipei naționale are parte de o iarnă de senzație. Acesta și-a îndeplinit marele vis, de a juca în Premier League. A fost cumpărat de Tottenham de la Genoa, pentru 25 de milioane de euro, plus alte 5 sub formă de bonusuri și a devenit astfel cel mai scump jucător român din istorie.

În miez de noapte, iubita lui Radu Drăgușin a postat un mesaj pe rețelele de socializare, de ziua acestuia. Ioana Stan a notat: „La mulți ani, iubirea mea”. (VEZI IMAGINI SENZAȚIONALE CU IUBITA LUI RADU DRĂGUȘIN ÎN GALERIA FOTO)