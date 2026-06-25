Ruptură în fruntea FRF! Răzvan Burleanu îl vrea demis pe omul lui de încredere

Ruptură în conducerea FRF. Preşedintele Răzvan Burleanu (41 de ani) vrea să îl îndepărteze din fruntea forului pe care îl conduce pe secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, ce a fost în echipa lui încă de la început.

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Potrivit golazo.ro, ultimul scandal în care a fost implicat Bodescu, legat de anumite lucruri petrecute în Liga 1 şi Liga 3, ar fi fost decisiv în hotărârea lui Burleanu. Bodescu e aproape de a pleca de la FRF după 12 ani în care s-a aflat în conducerea forului, alături de Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu ar urma să îl îndepărteze pe Gabriel Bodescu din conducerea FRF!

Sursa citată notează că recentele schimbări din Comisia Centrală a Arbitrilor, înlăturarea lui Eduard Dumitrescu (Liga 2) și Liviu Ciobotariu (Liga 3) şi înlocuirea lor cu Sebastian Colţescu şi Vasile Marinescu ar avea legătură cu dorinţa lui Burleanu de a-l demite pe Bodescu. Dumitrescu şi Ciobotariu ar fi fost apropiaţi de Bodescu.

FRF a fost obligată, recent, să amâne închiderea sezonului din Liga 3, după scandalul uriaş declanşat de promovarea clubului CSL Ştefăneştii de Jos. CSL Ștefăneștii de Jos este acuzată că a folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea datoriilor către un jucător. Cazul urmează să se judece la TAS.

Şi excluderea din Liga a 3-a a echipei ACS Vedița Colonești a creat mari discuţii. Clubul din judeţul Olt a dat în judecată FRF după această decizie.