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Ruptură în fruntea FRF! Răzvan Burleanu îl vrea demis pe omul lui de încredere

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 11:32

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Ruptură în fruntea FRF! Răzvan Burleanu îl vrea demis pe omul lui de încredere

Conducerea FRF, în timpul unei şedinţe / Sport Pictures

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Ruptură în conducerea FRF. Preşedintele Răzvan Burleanu (41 de ani) vrea să îl îndepărteze din fruntea forului pe care îl conduce pe secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, ce a fost în echipa lui încă de la început.

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Potrivit golazo.ro, ultimul scandal în care a fost implicat Bodescu, legat de anumite lucruri petrecute în Liga 1 şi Liga 3, ar fi fost decisiv în hotărârea lui Burleanu. Bodescu e aproape de a pleca de la FRF după 12 ani în care s-a aflat în conducerea forului, alături de Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu ar urma să îl îndepărteze pe Gabriel Bodescu din conducerea FRF!

Sursa citată notează că recentele schimbări din Comisia Centrală a Arbitrilor, înlăturarea lui Eduard Dumitrescu (Liga 2) și Liviu Ciobotariu (Liga 3) şi înlocuirea lor cu Sebastian Colţescu şi Vasile Marinescu ar avea legătură cu dorinţa lui Burleanu de a-l demite pe Bodescu. Dumitrescu şi Ciobotariu ar fi fost apropiaţi de Bodescu.

FRF a fost obligată, recent, să amâne închiderea sezonului din Liga 3, după scandalul uriaş declanşat de promovarea clubului CSL Ştefăneştii de Jos. CSL Ștefăneștii de Jos este acuzată că a folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea datoriilor către un jucător. Cazul urmează să se judece la TAS.

Şi excluderea din Liga a 3-a a echipei ACS Vedița Colonești a creat mari discuţii. Clubul din judeţul Olt a dat în judecată FRF după această decizie.

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