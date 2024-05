Dennis Man, anunț despre viitorul lui! Ce decizie a luat, înainte de EURO 2024: „Asta e dorința mea!” - Antena Sport

Dennis Man a făcut un anunț despre viitorul lui. Internaționalul român s-a decis și a transmis că vrea să rămână la Parma, pentru a evolua alături de „cruciați” în Serie A.

Dennis Man a făcut anunțul despre viitorul lui chiar din cantonamentul naționalei. România se pregătește de duelurile amicale cu Bulgaria și Liechtenstein, meciul cu Liechtenstein fiind în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, vineri, 7 iunie.

Dennis Man, anunț despre viitorul lui! Ce decizie a luat, înainte de EURO 2024

Dennis Man s-a declarat mulțumit de sezonul avut la Parma. Acesta a transmis că este fericit pentru faptul că echipa și-a îndeplinit obiectivul, acela de a promova în Serie A.

După ce s-a zvonit că ar putea să plece de la Parma, Dennis Man a lămurit totul. Internaționalul român a dezvăluit că va continua la echipa lui Fabio Pecchia, deoarece își dorește să evolueze în Serie A.

„Pentru mine a fost un sezon bun, sunt fericit că am îndeplinit obiectivul echipei (n.r. – Parma), acela de a promova în Serie A. Suntem fericiţi. Personal cred că puteam să fac şi mai bine, însă per total sunt mulţumit cu ceea ce am făcut.