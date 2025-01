Giovanni Becali, anunţ de ultim moment despre viitorul lui Dennis Man! Ce a spus despre interesul Fiorentinei - Antena Sport

Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia Giovanni Becali a făcut un anunţ despre viitorul lui Dennis Man. După ce italienii au anunţat că Fiorentina a început negocierile pentru transferul internaţionalului român, impresarul a dezvăluit că acesta va continua la Parma. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fiorentina era dispusă să ofere o sumă de 12 milioane de euro, în schimbul lui Dennis Man, conform informaţiilor apărute în presa din Italia. Giovanni Becali, anunţ de ultim moment despre viitorul lui Dennis Man Giovanni Becali a subliniat însă că aceste informaţii sunt doar „poveşti”, iar Dennis Man se află sub contract cu Parma. Impresarul a subliniat, de asemenea, că internaţionalul român este concentrat pe ceea ce are de făcut la formaţia lui Fabio Pecchia. „Nicio situaţie, e la Parma. Italienii scriu multe. Deocamdată are meci, să ne gândim la Parma. Restul, poveşti. Să vorbim despre următorul meci important. (Ce şanse sunt să plece) Nu pot să spun, eu vorbesc doar dacă va fi ceva, dar nu pot să vorbesc despre un jucător care are trei ani de contract cu Parma”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro. Reclamă

Reclamă

Dennis Man este cotat la suma de 17 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Internaţionalul român este jucător de bază la Parma, reuşind să marcheze patru goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive, în cele 20 de meciuri disputate în Serie A.

Avertisment pentru Dennis Man, înaintea unui posibil transfer la Fiorentina

Dennis Man a primit un avertisment din partea fostului antrenor de la Parma, Giuseppe Iachini, înaintea posibilului transferul la Fiorentina.

„Eu am ajuns la Parma când echipa era într-o situaţie complicată, Man a fost accidentat câteva meciuri. El are calităţi importante, o tehnică excelentă şi iubeşte să joace pe stânga. Un băiat foarte sensibil, are nevoie să simtă încredere şi stimă din partea celor din jur, iar în acest caz, poate face lucruri importante. Trebuie să se simtă apreciat şi iubit. A ajuns recent într-o ţară nouă şi într-un fotbal diferit, s-a adaptat şi nu sunt mulţi jucători cu calităţile lui, văzând şi cum joacă Fiorentina şi luând în considerare că suntem în ianuarie. Poate fi în echipa viola, e un internaţional român.

Reclamă