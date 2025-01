Reacţia lui Valentin Mihăilă după ce a avut un gol anulat şi o bară în Torino - Parma 0-0! Nu a mai înscris din luna mai: "Îmi doresc, dar golul nu vine" - Antena Sport

Valentin Mihăilă a avut o primă reacţie după ce a avut un gol anulat şi a trimis o dată şi în bară în remiza pe care Parma a obţinut-o în deplasarea de la Torino, scor 0-0.

Valentin Mihăilă a marcat ultimul gol pentru Parma pe 5 mai 2024, în remiza cu Cremonese, scor 1-1. Atunci, pasa de gol a fost oferită de Dennis Man, cel care a lipsit din cauza unei accidentări în partida cu Torino.

Valentin Mihăilă a recunoscut că îşi doreşte enorm să marcheze, însă e consştient că trebuie să aibă răbdare.

Valentin Mihăilă, reacţie după ce a fost titular în Torino – Parma 0-0

”Ne pare rău că nu am câștigat, dar am fi putut pierde. Îmi doresc de mult, dar golul nu vine. Trebuie să am răbdare, sunt momente când nu marchezi, dar trebuie să aștepți momentul potrivit. Și când vei marca, totul se va schimba.

De când eram mic am jucat ca extremă stânga, dar mă simt bine în toate rolurile de atac. Acum avem mulți jucători care sunt accidentați, trebuie să dăm totul. Acum contează doar punctele pe care trebuie să le adunăm.

În repriza secundă am avut mai mult spațiu, Toro a căutat golul și ne-au lăsat puțin loc pentru contraatacuri. Suntem rapizi și tehnici în față, ceea ce ne-a ajutat să fim mai periculoși.

Când nu poți intra în careu, e normal să încerci din afara lui. Când vezi că ai spațiu trebuie să încerci pentru că orice se poate întâmpla. Nimeni nu a cedat. Tot ce ne-a lipsit a fost golul”, a spus Valentin Mihăilă pentru tuttomercatoweb.com.