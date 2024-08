Romelu Lukaku semnează! Transfer de senzaţie pentru fostul adversar al României de la EURO 2024! - Antena Sport

Romelu Lukaku semnează cu Napoli! Jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în transferuri, a anunţat un acord între Chelsea şi Napoli în privinţa atacantului naţionalei Belgiei.

Chelsea ar urma să încaseze cel puţin 30 de milioane de euro pentru transferul lui Romelu Lukaku (31 de ani). Suma ar putea ajunge la 45 de milioane de euro dacă vor fi îndeplinite toate bonusurile, în valoare de 15 milioane de euro.

Romelu Lukaku semnează! Transfer de senzaţie pentru fostul adversar al României de la EURO 2024!

”Romelu Lukaku, la Napoli, here we go! Cluburile au ajuns la un acord. Lukaku va semna un contract valabil 3 ani, până în 2027”, a transmis jurnalistul Fabrizio Romano, pe contul său de X.

🚨🔵 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.

Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.

Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.

Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Romelu Lukaku este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 30 de milioane de euro.