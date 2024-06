"Nu se poate aşa ceva" Ilie Dumitrescu l-a văzut pe Romelu Lukaku în Belgia - România 2-0 şi a transmis un mesaj tranşant! - Antena Sport

„Cum să poți să faci mai mult? Eu nu mă uit la meciuri internaționale, dar când am văzut cum joacă Doku și Lukaku… ce să le faci?

Sunt echipe prea tari. Au jucători prea valoroși. Nu ai ce să le faci. Și-au dat viața. Ce să le faci? Ce poți să reproșezi echipei? Nu au valoarea lor. Câteodată merge echipa, ‘domnule, avem echipă’. Avem echipă când adversarii au un singur jucător valoros, dar când ăia au câte 4-5 de 200 de milioane de euro unul…

Doku face 400 de milioane. Ce să-i faci lui ăla? După ce am bătut 3-0, am zis: ‘Domnule, dar stai puțin. Eu în mintea mea vreau trofeul’. Ce trofeu? Ăia te mănâncă. Eu am zis lui Mihai (n.r. Mihai Stoica): ’Păi ce se poate, orice! Trofeul’. El îmi zice: ‘Băi, Gigi, tu nu știi fotbal’. E drept, eu știu numai la FCSB.

Te mănâncă. Ce să faci? Ne-a salvat Niță. Ce poți să faci? Putea acolo să dea Man gol și să se facă 1-1 și asta era”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Becali e convins că România va fi în optimi la EURO 2024: „Suntem calificaţi”! Ce a spus despre meciul cu Slovacia

Gigi Becali e convins că România va fi în optimi la EURO 2024! Patronul FCSB-ului crede că şi cu o înfrângere naţionala va trece de grupe fiindcă e sigur că Belgia va învinge Ucraina.

România e sigură de calificarea în optimile de finală de la EURO 2024 în cazul în care va obţine un egal în meciul cu Slovacia. Tricolorii sunt pe primul loc în grupă înaintea partidei cu Slovacia.

„Noi oricum suntem calificați că Belgia bate Ucraina. Dacă mâncăm bătaie, tot suntem calificați. Noi putem să batem Slovacia”, a mai declarat Gigi Becali pentru sursa citată mai sus.