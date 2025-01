Uriaşul Claudio Ranieri se retrage din fotbal! Anunţul făcut de antrenorul de 73 de ani - Antena Sport

Claudio Ranieri, în timpul unui meci - Profimedia Images Claudio Ranieri a anunţat că se va retrage din cariera de antrenorat la finalul acestui sezon. Italianul a preluat Roma pentru a treia în carieră pentru a salva clubul dintr-o situaţie dificilă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De-a lungul carierei sale, Ranieri a câştigat şase trofee, cel mai important fiind cel di 2016 din Premier League, adjudecat alături de Leicester, într-un campionat pe care l-a dominat în faţa forţelor Arsenal, Manchester City, Manchester United sau Liverpool. Claudio Ranieri se retrage la finalul sezonului „La sfârșitul sezonului, mă voi opri din antrenorat, este timpul să spun stop. Clubul va căuta un nou antrenor care să aducă echipa în elita fotbalului italian și european”, a spus Ranieri, citat de RAI Sport. Claudio Ranieri (73 de ani) şi-a anunţat retragerea la finalul sezonului trecut, după ce a promovat pe Cagliari în Serie A. Însă tehnicianul italian a acceptat să preia conducerea Romei, după ce gruparea capitolină şi-a concediat al doilea antrenor în acest sezon. Într-o conferinţă de presă, Claudio Ranieri a declarat cum s-a întâmplat să semneze pentru clubul din capitală. „Încetasem să mai antrenez, dar am avut mai multe solicitări în ultimele luni decât atunci când am câştigat titlul în Anglia, cu Leicester City. Reclamă

Întotdeauna am spus nu. Am spus că doar în două cazuri pot reveni ca antrenor, fie pentru Roma, fie pentru Cagliari, dacă ceva ar fi mers prost. Eram convins că îmi urmez propriul meu drum, dar soarta a vrut să mă întorc acasă. Am început la Roma ca jucător şi voi termina acolo ca antrenor”, a spus Ranieri.

Echipele pregătite de Claudio Ranieri