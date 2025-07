Viitor incert pentru Răzvan Marin! Anunţul italienilor despre mijlocaşul lui Cagliari - Antena Sport

Răzvan Marin are viitorul incert, deşi mai are un an de contract cu cei de la Cagliari. Mijlocaşul tricolorilor nu ştie unde îşi va continua cariera în viitorul sezon. Este ţinut pe loc şi de salariul pe care îl are la echipa din Sardinia, 1.3 milioane de euro pentru fiecare sezon.

Oficialii celor de la Cagliari trebuie să-i decidă viitorul lui Răzvan Marin cât mai curând posibil. Presa din Italia vine cu două scenarii în cazul jucătorului român. Totul şine însă de noul antrenor pe care îl va avea Cagliari.

Ce se va întâmpla cu Răzvan Marin

Cagliari are două posibilităţi în cazul lui Răzvan Marin. Îi poate prelungi înţelegerea scandentă în iunie 2026 sau va renunța la român în această vară, pentru a încasa o sumă de bani. “Răzvan Marin mai are un an de contract cu Cagliari. Această perioadă de vară este una importantă în lumea fotbalului, iar clubul din Sardinia se confruntă cu o alegere. Ar putea decide să-i ofere jucătorului o prelungire a contractului pentru a nu-l pierde la transfer gratuit peste douăsprezece luni sau să opteze pentru un transfer în această perioadă de transferuri de vară pentru a încasa, totuși, o anumită sumă”, spun cei de la cagliarinews24.com.

Răzvan Lucescu îl vrea pe Răzvan Marin la PAOK

Prima echipă care a făcut o ofertă oficială pentru transferul lui Răzvan Marin este PAOK. Formaţia lui Răzvan Lucescu şi-a manifestat interesul pentru serviciile mijlocaşului echipei naţionale.

Totuşi, Cagliari le-a refuzat oferta celor de la PAOK, notează cagliaricalcio.news. Suma oferită de greci a fost considerată a fi prea mică, sarzii dorind să obţină patru milioane de euro în schimbul lui Răzvan Marin.