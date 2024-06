Fanii au declanşat nebunia, după ce Venezia a promovat! Echipa revine în Serie A, după doi ani - Antena Sport

Fanii au declanşat nebunia, după ce Venezia a promovat în Serie A Fanii au invadat terenul, după ce Venezia a promovat/ AntenaPLAY Fanii au declanşat nebunia, imediat după ce Venezia a promovat în Serie A. Echipa lui Paolo Vanoli a învins-o în finala barajului de promovare pe Cremonese, cu scorul de 1-0, şi a obţinut astfel biletele pentru a evolua pe prima scenă a fotbalului italian. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Barajul pentru promovarea din Serie B a fost live, exclusiv în AntenaPLAY. După 0-0 în tur, Venezia s-a impus în returul disputat pe teren propriu cu Cremonese, scor 1-0. Fanii au declanşat nebunia, după ce Venezia a promovat Unicul gol al duelului dintre Venezia şi Cremonese a fost marcat de Gytkjaer, în minutul 24, din pasa lui Busio. Formaţia lui Vanoli a ţinut de rezultat până la finalul celor 90 de minute, şi a obţinut astfel promovarea în Serie A. Echipa revine pe prima scenă a fotbalului italian, după o absenţă de doi ani. Venezia a retrogradat în 2022, atunci când încheia sezonul pe ultimul loc, cu 27 de puncte, acumulate după 38 de runde disputate. Imediat după fluierul final al returului cu Cremonese, fanii s-au descătuşat în tribunele arenei Pierluigi Penzo. Stadionul a fost umplut până la refuz, iar suporterii celor de la Venezia au invadat terenul, bucurându-se alături de jucători. Reclamă

Pentru a ajunge în finala playoff-ului de promovare în Serie A, Venezia a învins-o pe echipa lui Ionuț Nedelcearu, Palermo, în semifinalele barajului, cu scorul general de 3-1 (1-0 și 2-1).

