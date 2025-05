Titularul din naţionala lui Mircea Lucescu a rămas fără impresar! Giovanni Becali, dezvăluiri din interior - Antena Sport

Giovanni Becali a vorbit despre despărţirea de unul dintre titularii echipei naţionale. Impresarul a oferit amănunte despre încetarea colaborării cu mijlocaşul care tocmai a promovat cu cei de la Pisa în Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali nu mai colaborează cu Marius Marin. Mijlocaşul a ajuns în Serie A cu Pisa, formaţia care nu mai ajunsese în primul eşalon după 34 de ani de așteptare.

Giovanni Becali, dezvăluiri din interior

Giovanni Becali spune că nu a mai fost de acord pe anumite teme cu Marius Marin. Jucătorul şi-ar fi dorit o mărire de salariu. ”Cu Marius Marin nu mai avem contract și cred că el vrea să meargă singur, să-și vadă de treabă. Are pretenții exagerate puțin pentru Pisa chiar dacă este în Serie A (n.r. în urma promovării din acest sezon).

Noi ne-am făcut treaba. L-am găsit pe Marius Marin cu un contract de 110.000 de euro și în 4 ani a ajuns la aproape 500.000 de euro. Deci în fiecare an îi luam câte 100.000 de euro. Am făcut tot ce am putut. Nu e nicio problemă.

El a făcut tot ce a putut și a ajuns la echipa națională. E al doilea căpitan, poate chiar primul căpitan al Pisei. Acum, dacă se pune de acord cu clubul la pretenții pe care le are, ar fi bine. Nu știu dacă oferte sunt prea multe. Cluburile caută jucători liberi. El și Rus mai au un an contract”, a spus Giovanni Becali, conform fanatik.ro.