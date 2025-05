Probleme mari pentru Cristi Chivu! Plecări în masă de la Parma. Ce se întâmplă cu Dennis Man şi Mihăilă - Antena Sport

Cea mai proastă veste pentru Cristi Chivu înaintea unui meci decisiv pentru cei de la Parma. Echipa de pe Ennio Tardini joacă duminică, împotriva celor de la Atalanta, meciul decisiv pentru menţinerea în Serie A. Cu doar o zi înaintea disputei, presa din Italia vine cu o veste foarte proastă pentru tehnicianul român.

Cristi Chivu şi-ar putea pierde mai mulţi jucători de bază la finalul acestui sezon chiar dacă o va salva pe Parma de la retrogradare.

Cristi Chivu pierde jucători pe bandă rulantă

Mai mult, şi cei doi tricolori, Dennis Man și Valentin Mihăilă ar urma să fie cedaţi de către cei de la Parma. Man are ca variante AS Roma şi Como, dar nu ar fi o pierdere mare pentru că îşi pierduse deja locul de titular la formaţia de pe Ennio Tardini. ”Bonny și-a schimbat agentul în urma cu un an și jumătate în speranța că va fi vândut către un club mare, dar până acum Parma a rezistat. În vară, după venirea lui Pellegrino, cel mai probabil va fi vândut. Suzuki este văzut de Bayern ca urmașul lui Neuer.

Rămâne de văzut dacă Parma intenționaează să-l vândă pe japonez după un singur sezon ca titular. Alt jucător pe lista de transferuri este Leoni, care a crescut mult și e urmărit de mai multe echipe mari din Europa, nu doar din Italia.

După un sezon cu suișuri și coborâșuri, cineva va pleca. Dacă Circati este plăcut de cluburile mari, dar s-a rănit, Bernabe și Sohm au crescut în valoare cu performanțe. Apoi sunt Benedyczak, Man și Mihăilă, totți 3 care-și vor lua adio. La fel Charpentier și Camara. Djuric abia a sosit de la Monza, el va fi evaluat”, spun cei de la tuttomercatoweb.com.