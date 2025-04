PAOK - Panathinaikos, 20:00, LIVE VIDEO. Răzvan Lucescu vrea revanşa contra "Verzilor"! AEK, duel cu Olympiacos - Antena Sport

Meciul are o miză foarte importantă pentru Răzvan Lucescu, antrenorul român sperând să mai prindă unul dintre cele două locuri care duc în preliminariile Ligii Campionilor.

Formaţia antrenată de Răzvan Lucescu a fost învinsă, în ultimul meci, de Panathinaikos, cu 3-1. Înaintea partidei în care antrenorul român caută revanşa contra „Verzilor”, PAOK ocupă locul 4 în play-off, cu 52 de puncte. Panathinaikos e pe 2, cu 56 de puncte. Pe 3 e AEK, cu 53 de puncte. Olympiacos, care a câştigat deja matematic campionatul, are 66 de puncte.

PAOK începuse excelent play-off-ul, cu două victorii, cu AEK şi Olympiacos, dar a urmat înfrângerea în derby-ul din etapa trecută, contra lui Panathinaikos.

Ce spunea Răzvan Lucescu după Panathinaikos – PAOK 3-1

„Am intrat în meci de la început, nu cu atitudinea din alte meciuri, dar am avut în față o echipă care a făcut presiune. Au avut avantaj doua goluri, dar a fost echilibrat.

Ne-am bătut până la final, am avut încredere, chiar daca am suferit după ce am primit al doilea gol. Toate golurile lor au venit după greșelile noastre.