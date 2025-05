Când se va retrage Răzvan Lucescu din fotbal. Antrenorul lui PAOK Salonic, dezvăluiri despre viitorul său - Antena Sport

Răzvan Lucescu a vorbit despre retragerea din antrenorat. Antrenorul român care tocmai a calificat-o pe PAOK Salonic în Europa League a dat de înţeles că nu vrea să aib o carieră îndelungată precum tatăl său.

Răzvan Lucescu spune că în orice moment poate decide să se retragă din fotbal și să renunțe la funcția de antrenor al celor de la PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre retragerea din fotbal

Răzvan Lucescu mai are doi ani de contract cu cei de la PAOK Salonic şi spune nu are de gând să plece de la echipa greacă. Vrea să se bată pentru al treilea titlu în Grecia, dar nu exclude nici varianta unei retrageri timpurii din fotbal. ”(n.r. ai de gând să antrenezi până la 80 de ani ca tatăl tău, Mircea Lucescu?) Nu m-am gândit la asta. Mă joc cu ideea de a renunța rapid la fotbal. Îmi spun uneori că în orice moment pot să renunț, ca o supapă. Eu mereu am luat decizii pe fond emoțional. Nu am avut o strategie sau o logică. Până acum viața mi-a arătat că am procedat bine”, a spus Răzvan Lucescu, citat de digisport.ro.

Răzvan Lucescu activează în antrenorat de 21 de ani şi le-a pregătit pe FC Brașov, Rapid, naționala României, El-Jaish, din Qatar, Petrolul, Skoda Xanthi, Al-Hilal și PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu, verdict despre Denis Alibec

Lucescu Jr a mărturisit că Alibec va avea un rol important la FCSB, în sezonul viitor, deoarece campioana va forţa calificarea în grupa de Champions League şi va avea multe partide de disputat.