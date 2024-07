Totul despre noul format al Cupei Mondiale 2026. Antena transmite exclusiv competiţia din Statele Unite, Mexic şi Canada - Antena Sport

Totul despre noul format al Cupei Mondiale 2026 Cupa Mondială 2026 - Profimedia Images Noul format al Cupei Mondiale 2026 va aduce la startul competiţiei pe care Antena o va transmite în exclusivitate o modificare majoră. Vom avea parte de 48 de echipe calificare, cu 16 mai multe decât la ultimele ediţii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ World Cup 2026 va fi a 23-a ediţie a cupei mondiale şi se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. 16 oraşe vor găzdui turneul ce va avea gazde cele 3 state nord-americane. Totul despre noul format al Cupei Mondiale 2026 Aşa cum spuneam mai sus, de la această ediţie, vom avea calificate 48 de echipe. Ele vor fi împărţite în 12 grupe de câte patru naţionale. În fazele eliminatorii, în şaisprezecimi, vor ajunge ocupantele primelor două locuri, dar şi cele mai bune 8 locuri 3. Numărul total al meciurilor de la Cupa Mondială va creşte de la 64 la 104 meciuri, iar numărul de partide ale echipelor care vor ajunge în finală va creşte de la 7 la 8. Europa e continentul cel mai bine reprezentat la World Cup 2026 şi va trimite 16 echipe. Africa şi Asia vor avea câte 9 reprezentante, America de Nord – 6, dintre care 3 sunt ţările gazdă, şi Oceania – 1. Reclamă

Reclamă 4

Stadioanele pe care se vor desfăşura meciurile de la Cupa Mondială 2024

Meciurile din Canada vor avea loc la Toronto şi Vancouver, partidele din Mexic vor fi găzduite de Ciudad de Mexico, Guadalajara şi Monterrey, în timp ce Statele Unite vor pune la dispoziţie 11 stadioane, la Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico va găzdui meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026, în data de 11 iunie. Finala Cupei Mondiale din 2026 va avea loc în New Jersey, pe terenul echipelor New York Giants şi New York Jets din NFL.

Stadionul în aer liber pentru finală, care are o capacitate de 82.500 de locuri, a găzduit finala Copa America Centenario în 2016, când Chile a învins Argentina lui Lionel Messi.

Reclamă

Primul meci din Canada, care nu a găzduit niciodată o partidă de Cupa Mondială, va avea loc la 12 iunie, la Toronto, pe terenul echipei de fotbal MLS din oraş, în timp ce primul meci din Statele Unite va avea loc la Los Angeles, pe terenul echipei Rams din NFL. Antena va transmite în direct şi în exclusivitate în România următoarele 2 Campionate Mondiale de Fotbal – World Cup – în 2026 şi 2030, premieră în piaţa de televiziune.